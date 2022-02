Sneženje prestavilo začetek finala veleslaloma, Kranjec osmi (V ŽIVO)

Organizatorji zimskih olimpijskih iger so zaradi sneženja prestavili začetek finalne vožnje veleslaloma alpskih smučarjev. Nov začetek finala je načrtovan ob 8. uri po slovenskem času, prejšnji začetek pa je bil ob 6.45. V finale se je uvrstil tudi edini slovenski predstavnik Žan Kranjec, ki je osmi z zaostankom 78 stotink sekunde za vodilnim.

Delavci bodo poskušali do začetka druge vožnje, ta se bo začela ob 15. uri po lokalnem času, s proge Ledena reka v Jančingu odstraniti novozapadli sneg ter progo očistiti in pripraviti za sklepni del bojev za veleslalomski komplet odličij.

Kaj pa favoriti?

Po pričakovanjih vodi Švicar Marco Odermatt, ki ima na tej tekmi status glavnega favorita. Vodilni smučar sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev in vodilni v seštevku discipline pa si v težkih razmerah, prva vožnja je potekala ob sneženju in temu primerni slabši vidljivosti, ni priboril velike prednosti pred izzivalci. Avstrijec Stefan Brennsteiner na drugem mestu zaostaja pičle štiri stotinke sekunde, Mathieu Faivre iz Francije na tretjem mestu pa zgolj osem stotink. Tudi zaostanek olimpijskega podprvaka iz Pjongčanga Norvežana Henrika Kristoffersena na četrtem mestu je bil minimalen, in sicer 12 stotink sekunde.

Nastopil tudi v Sloveniji rojeni in živeči Albin Tahiri

Avstrijec Marcel Hirscher na Kitajskem ne brani zlata, saj je vmes že končal tekmovalno smučarsko pot. Na startu je bilo kar 89 tekmovalcev iz 62 reprezentanc, a jih 35 ni končalo preizkušnje in so odstopili. Nastopil je tudi v Sloveniji rojeni in živeči Albin Tahiri, ki tekmuje za Kosovo. Prvo vožnjo je končal na 37. mestu.