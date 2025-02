Če bi izbirali bolj primerni deželi za prirejanje dveh največjih smučarskih svetovnih prvenstev, alpskega in nordijskega, bi ju težko našli, ko imamo na sporedu letošnjo izbiro: prvo bo v Avstriji, slednje pa na Norveškem. In v dneh ko se na evropskem severu še pripravljajo na svojo zimsko pravljico, ta bo od 26. t. m. do 9. marca, se velika zgodba v naši severni soseščini začenja danes.

Znan smučarski center Saalbach-Hinterglemm na Solnograškem bo do nedelje, 16. t. m., gostil junake belih strmin na njihovem zadnjem velikem tekmovanju pred olimpijskimi igrami 2026.

Kolajna je vedno znova cilj naše izbrane vrste, na zadnjih dveh prvenstvih je za slovenski tabor ni bilo. Nazadnje sta jo v Åreju 2019 osvojila Ilka Štuhec, ki je takrat drugič zapored postala svetovna prvakinja v smuku, ter Štefan Hadalin, podprvak v alpski kombinaciji.

Mariborčanka vztraja v ostri konkurenci smukačic, toda sodeč po videnem v dosedanjem delu sezone gre več možnosti za slovensko veselico pripisati dogajanju po moški tekmi. Ta bo v nedeljo, 9. februarja, zaradi izjemne avstrijske tradicije v tej kraljevski disciplini gre pričakovati razprodano areno, tudi črni trg vstopnic in živžav že od jutranjih ur. In med tistimi, ki bodo poleg favorizirane švicarske falange pod posebnim drobnogledom, bo tudi »kranjski blisk« Miha Hrobat. Prejšnji mesec je bil v Wengnu 3., nato v Kitzbühlu blizu novih stopničk na 5. mestu.

Draga nastanitev

V solnograškem delu Avstrije bo vsekakor v prihajajočih dneh zelo živahno. Prireditelji se spogledujejo s proračunom približno 50 milijonov evrov, dodatnih 40 milijonov so vložili v infrastrukturo, sobe v samem kraju domala ni mogoče dobiti za manj kot 300 evrov na noč. Pol ceneje, med 120 in 160 evrov, je v 20 km oddaljenem Zell am Seeju, sicer znanem turističnem kraju ob jezeru, kjer pozimi uživajo sprehajalci ter na bližnjih smučiščih ljubitelji snega, poleti pa igralci golfa.

»Smučanje se vrača domov,« je zapisal kolumnist najbolj branega avstrijskega dnevnika Kronen Zeitung in podčrtal, da po ducatu let in prvenstvih v kot žafran dragih Vailu (ZDA), St. Moritzu (Švi), Åreju (Šve), Cortini d'Ampezzo (Ita) ter Meribelu (Fra) zdaj le ne bodo v središču pozornosti restavracije z Michelinovimi zvezdicami (St. Moritz, Meribel) ali pregrešno visoke cene smučarskih vozovnic (Vail). Čeprav tudi ta v dneh mundiala v Saalbachu in Hinterglemmu ne bo prav poceni. Za 76 evrov bo mogoče vijugati po različnih progah, od blizu pa občudovati Marca Odermatta, Mikaelo Shiffrin, rdeče-belo-rdečo falango ter tudi Žana Kranjca, Hrobata, Andrejo Slokar ...