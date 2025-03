Domen Prevc slutil, da se bo zgodilo nekaj velikega

Domen Prevc je na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu spisal nepozabno pravljico. Na presenečenje vseh – tudi sebe – je predvčerajšnjim poletel do zlate lovorike na veliki skakalnici.

V nasprotju s sestro Niko Prevc, ki je za zgodovinski prvi ženskih dvojček posamičnih zlatih lovorik na nordijskih SP na omenjeni napravi vso konkurenco preskočila v petek, njen najmlajši brat ni bil v krogu favoritov. Po turbulentnem startu v sezono, ko je doživel tudi spektakularna in grda padca v Lillehammerju in Titisee-Neustadtu, se je začel počasi »sestavljati« šele med novoletno turnejo, toda zaradi 17. mesta v skupni razvrstitvi za svetovni pokal njegove delnice pred vrhuncem predolimpijske zime 2024/25 niso kotirale prav visoko.

Domen Prevc ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

A sam je vseskozi verjel vase. Že pred odhodom na Norveško nam je, denimo, v pogovoru samozavestno zaupal, da je na večji skakalnici v Trondheimu zagotovo sposoben poseči po vidnejši uvrstitvi. Z odličnimi skoki na treningih in v kvalifikacijah, v katerih je opozoril nase s tretjim mestom, si je dodatno (o)krepil zaupanje vase in nato dokazal, da njegove besede iz intervjuja še zdaleč niso bile izvite iz trte.

Potem ko si je 25-letni adut kranjskega Triglava s skokom, dolgim 138 metrov, po uvodni seriji zagotovil minimalno prednost 0,7 točke pred Mariusom Lindvikom (138 m), je v finalu ohranil mirne živce in pred očmi svoje nasmejane sestre Nike z najdaljšim skokom tekme (140,5 m), za katerega je prejel dve najvišji možni oceni (20,0), odbil napade tekmecev z leto starejšim Norvežanom (139,5 m) na čelu. Ko je preletel zeleno lasersko črto, ki označuje potrebno daljavo za prevzem vodstva, je najprej v znak veselja dvignil obe roki, nato pa si je z njima pokril obraz. Kot da ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo.

Ob koncu izteka so že stali navdušeni reprezentančni kolegi in nato skupaj počakali še na uradno potrditev tega, kar je bilo takrat že jasno pravzaprav vsem ob skakalnici – da je namreč najmlajši od bratov Prevc novi svetovni prvak. Ko je na semaforju rezultatov pred njegovim imenom in priimkom zasijala št. 1, ga je sostanovalec na tekmovanjih Anže Lanišek dvignil na rame in veliko slavje se je lahko začelo. Iz slovenskega zornega kot ga ni mogel zasenčiti niti škandal, ki so ga s predelavo že čipiranih tekmovalnih dresov zakuhali Norvežani.

Nika Prevc je bila skakalna kraljica Trondheima. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Norvežani priznali krivdo Da se v Trondheimu obeta pravi škandal, se je napovedovalo že pred tekmo, pred katero je poljski novinarski kolega objavil posnetke, na katerem je videti, kako Norvežani pred očmi svojega glavnega trenerja Magnusa Breviga predelujejo že čipirane tekmovalne drese, kar seveda ni dovoljeno. Potem ko so sprva zanikali krivdo, rekoč, da so pripravljali kombinezone za zadnji ciklus preizkušenj v svetovnem pokalu, so se včeraj popoldne vendarle posuli s pepelom. »Spremembe na dresih smo opravili, čeprav smo vedeli, da to ni v skladu s pravili. Dejansko smo goljufali. Želeli smo prelisičiti sistem, kar seveda ni sprejemljivo,« je priznal športni direktor Jan Erik Aalbu, ki ni želel imenovati odgovornih za škandal. »Razočarali smo vse, ki imajo radi skoke. Rad bi se opravičil drugim reprezentancam, prirediteljem in navijačem. Še sam sem šokiran nad razkritji,« je še dejal Aalbu.

Roke so se mu tresle

»Če sem iskren, tega resnično nisem pričakoval,« so bile prve besede presenečenega šampiona iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je priznal, da zadnje tri noči pred sklepno preizkušnjo skakalcev ni spal dobro. »To je bil očitno znak, da se bo zgodilo nekaj velikega. Ko sem se zbudil, sem se počutil v redu, takšne so bile tudi noge. Na tekmi sem prikazal dva super skoka. A ni bilo preprosto: pred finalom sem bil na vrhu zaletišča živčen, roke so se mi tresle in bilo mi je res težko. Toda kljub temu mi je uspelo ostati zbran,« je zaupal najmlajši od bratov Prevc, ki se je – kakor sestra Nika – domov vrnil z dvema zlatima kolajnama in eno srebrno.

3. najuspešnejša država je bila Slovenija s petimi kolajnami (štirimi zlatimi in eno srebrno) v Trondheimu. Uspešnejši sta bili le Norveška (13 z, 11 s, 8 b) in Švedska (6 z, 1 s, 4 b).

»Sliši se neverjetno. Še zdaj se sprašujem, kako mi je uspelo. Toda reči moram, da sem bil še bolj vesel za Niko. Zaradi nje mi je po licih spolzelo tudi nekaj solz,« je razkril Domen in pripomnil, da bo, ko bo povsem dojel, kaj mu je uspelo, verjetno tudi sam zajokal. Na vprašanje, kako bosta s sestro proslavila nepozabno prvenstvo, pa se je namuznil. »Verjetno si bova pogledala kakšen film – ob kozarcu pomarančnega soka,« je z nasmeškom še dejal novopečeni svetovni prvak, ki sta mu na slovesni razglasitvi najboljših – potem ko so zaradi manipulacij z dresi dikvalificirali na tekmi drugouvrščenega Lindvika – družbo delala srebrni Avstrijec Jan Hörl in bronasti Japonec Rjoju Kobajaši.

Po diskvalifikaciji še drugega Norvežana Johanna Andreja Forfanga je na nehvaležno četrto mesto napredoval Lanišek, sijajen slovenski dan pa je zaokrožil desetouvrščeni Lovro Kos. Preostala naša skakalca Žak Mogel (38.) in branilec zlate lovorike Timi Zajc (45.) sta ostala zunaj finala.