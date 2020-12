Slovo z vijoličnimi šampionskimi obrisi

Nova zmaga vijoličnih

Izid 18. kroga – Maribor : Mura 2:1 (Jan Mlakar 54., Rok Kronaveter 59., 11-m; Andrija Filipović 62.).

Maribor 18 11 4 3 36:21 37

Olimpija 18 9 5 4 23:14 32

Mura 18 8 6 4 21:12 30

Koper 18 7 6 5 24:20 27

Domžale 18 6 6 6 26:24 24

Tabor 17 7 3 7 19:19 24

Celje 18 6 5 7 19:18 23

Bravo 17 5 6 6 16:20 21

Aluminij 18 3 5 10 13:30 14

Gorica 18 2 4 12 12:31 10

V zadnjem letošnjem dejanju 1. SNL, 19. krogu, se vodilnemu dvojcu nasmiha lahko delo, Maribor bo na nedeljski zadnji tekmi prvič v sezoni gostil predzadnji Aluminij, Olimpija pa danes zadnjo Gorico. Uvodna sobotna tekma pripada še drugemu zaporednemu primorskemu derbiju v Sežani, nedeljski tekmi pa bosta še v Domžalah in Celju.Kriza, ki je zajela Koprčane, je podobna goriški v sezoni, ko je izpadla v 2. SNL. Skupni imenovalec je trener. Tri četrt jeseni je odlično krmaril moštvo, ko je nastopila kriza, se je samo še poglabljala. Če se je kaj naučil izkušeni Bric, bo koprska barka znova zaplula v mirne vode. Sežanski trenerje lahko miren. V svoji prvi sezoni v 1. SNL kaže, da zmore voditi moštvo, ki so ga sestavili drugi.je (res) v odhajanju in plačilnega paradiža ne bo več. Tudi za tistih nekaj slovenskih fantov, ki so imeli srečo v njegovem nerealnem svetu razsipništva. Še več je takšnih, ki so ostali brez sanj, ker naj bi Olimpija sledila trendom o globalizaciji. Vprašanja, ki si ga privrženci Olimpije lahko postavijo že danes, so naslednja: v koliko tekmah v sezoni so lahko uživali? Koliko domačih fantov je vzgojila? Kakšna bo Mandarićeva zapuščina? ... K sreči Gorica še ni usposobljena za senzacijo.Na koncu so Domžale izvlekle veliko in še več je mogoče. Mejilo bi že na kič, še posebno če bi seod leta 2020 lahko poslovil še z golom ali dvema proti Bravu. To bi bila pika na i domžalsko-bravovih bitk za mlade igralce. Kdor še ne ve; Daria so Domžalčani namreč pred leti speljali Šiškarjem.Za naslov so Celjani nadomestili enajst točk zaostanka, zdajšnjih štirinajst za Mariborom je preveč, a sedem za Muro – oziroma le še štiri, če bodo leto končali, kot upajo – je ulovljivih. V celjsko moštvo bi že pozimi predčasno priletela lastovka v podobi okrepitve. Mura je utrujena in brezzoba v napadu. V Ljudskem vrtu je izgubila še prvega strelcaPrije vse tako nelogično, da je vse predvidljivo. Saj podobno je bilo tudi pri, dokler ni postavil temeljev. Argentinec je menjal igralce in postavitve iz tekme v tekmo, a je, za zdaj, veliki zmagovalec. Drugi so trpeli, se utrujali, Maribor pa zmagoval. Spomladi gre pričakovati bolj stalno podobo, a pripravljalna selekcijska bitka za prvo vrsto bojevnikov bo neizprosna. Karma je ujela Aluminij, ker so prvo tekmo v Ljudskem vrtu izpustili. Igrali so se z ognjem, opekli pa se resda še niso, a so na dobri poti. ​