Slovo še enega slovenskega nogometnega velikana

Znana sta še zadnja četrtfinalista nogometne lige prvakov. Realu Madridu, Manchester Cityju, Portu, Paris St. Germainu, Borussii Dortmund in Liverpoolu sta se med osmerico pridružila še Chelsea, ki je izločil madridski Atletico z Janom Oblakom z zmago z 2:0, in Bayern, ki je prepričljivo dobil dvoboj z Laziem, nocoj je slavil z 2:1.



Slovenski reprezentančni vratar Oblak je z Atleticom Madridom skušal izničiti zaostanek s prve tekme, ko je Chelsea obračun v Madridu dobil z 1:0. Čeprav so Španci uvodne minute odigrali odločno, jim Angleži niso pustili kakšne nevarnosti, pozneje pa so jih bolj ali manj povsem nevtralizirali. V 26. minuti so po domnevnem prekršku Cesarja Azpilicuete nad Yannickom Carrascom Španci zahtevali najstrožjo kazen, a sodniki so menili drugače.



V 34. minuti pa so domači izpeljali hiter protinapad, Timo Werner je podal z leve strani pred vrata, tam pa je Oblaka ugnal Hakim Ziyech za izdatnejšo prednost Londončanov. Madridčani v napadu niso pokazali veliko, tako da sta ekipi na glavni odmor šli z zasluženo prednostjo domačih.



Oblak se je v 48. minuti izkazal z obrambo po Wernerjevem strelu ter slabih deset minut pozneje še po Ziyechovem, v 80. minuti pa je pri dotlej povsem nenevarnih gostih znova poskusil Joao Felix, a je ostalo pri vodstvu Chelseaja, tako kot po novem Felixovem poskusu v sodniškem dodatku. Že pred tem je v 81. minuti Stefan Savić pri gostih dobil rdeči karton zaradi udarca komolcem. Le malce pred koncem je nov udarec Atleticu prizadejal Emerson, ko je izkoristil protinapad za 2:0 in skupnih 3:0.

Branilci naslova suvereni

Bayern pa je večino dela opravil že na prvi tekmi, ko je v gosteh ugnal Lazio s 4:1. Za branilca naslova je bil povratni obračun bolj ali manj formalnost, ki jo je opravil po pričakovanjih. Neustavljivi strelski mojster Robert Lewandowski je v 33. minuti z bele pike povečal Bayernovo prednost, Maxim Choupo-Moting pa je v 73. minuti po podaji Davida Alabe postavil še piko na i zanesljivemu preboju med osem. Marco Parolo je v 82. minuti le nekoliko omilil poraz italijanskega predstavnika.



V torek je Real Madrid z 3:1 premagal ter s skupnim izidom 4:1 izločil Atalanto Josipa Iličića, medtem ko je Manchester City zanesljivo dokončal delo proti Borussii iz Mönchengladbacha po še drugi zmagi z 2:0 (skupni izid 4:0).



Prejšnji teden so se v četrtfinale prebili Porto, ki je izločil Juventus, Borussia Dortmund, ki je ustavila Sevillo, Paris St. Germain, ki je bil v dvoboju boljši od Barcelone, in Liverpool, ki je izločil Leipzig Kevina Kampla.



Žreb četrtfinalnih parov bo v petek ob 12. uri na sedežu Evropske nogometne zveze v švicarskem Nyonu. Prve tekme bodo 6. in 7. aprila, povratne pa 13. in 14. aprila. Polfinalne bo nato 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa 29. maja v Istanbulu.

