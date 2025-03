Slovenske skakalke na SP tik za dobitnicami medalj

Slovenske smučarske skakalke Nika Prevc, Ema Klinec, Tina Erzar in Katra Komar so bile četrte na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu. Zbrale so 792,9 točke. Med 12 reprezentancami so zmagale gostiteljice Norvežanke (904,5) pred Avstrijo (885,1) in Nemčijo (846,5).

Slovenke so za bronom zaostale za 53,6 točke, a so se od zmagovalnega odra poslovile že po tretjem skoku uvodne serije.

»Dosegle smo četrto mesto, ki smo ga tudi pričakovale, zato menim, da smo dobro nastopile. Sama sem v finalu ponovila slabši skok s petkove tekme v prvi seriji,» je za slovensko nacionalno televizijo povedala Nika Prevc, ki je v petek osvojila zlato medaljo na srednji skakalnici.

Po uvodnem skoku Klinec (90,5 m) je bila Slovenija tretja, povedla je Norveška z Anne Odine Stroem, ki je edina presegla 100 m (100,5 m), sledila je Avstrija, ki je imela 10,4 točke prednosti pred slovensko četverico, ta pa je za 21,9 točke zaostajala za vodilnimi gostiteljicami.

S poklonom pokazala znak olajšanja

Šestnajstletna Erzar, najmlajši Slovenki se za las ni uspelo uvrstiti na petkovo posamično tekmo, je skočila 87,5 m. Po doskoku je s poklonom pokazala znak olajšanja. Slovenija je sicer potem nazadovala na četrto mesto, drugouvrščena v svetovnem pokalu Katharina Schmid je Nemčijo povedla na tretje mesto z 11,8 točke prednosti, vendar bi bila glede na vse lahko razlika še veliko večja. Razlika med vodilno Norveško in Avstrijo je ostala nespremenjena.

Komar je skočila je 80,5 m in po tretji izmenjavi je bila Slovenija peta, 11,1 točke za Japonsko ter za več kot 50 točk za vodilno trojico. Norveška je imela na čelu le 2,9 točke prednosti pred Avstrijo in tri točke pred Nemčijo.

Nika Prevc je pristala pri 102,5 metra in poskrbela, da je ekipa za 19,6 točke ugnala Japonsko, za katero je sicer s 95,5 m dobro nastopila najboljša skakalka v zgodovini Sara Takanashi. A je po polovici tekme Slovenija s 406,7 točke za 38,6 točke zaostajala za tretjim mestom. Na čelu so bile gostiteljice (445,3) pred Nemčijo (439,7) in Avstrijo (436,4), vodilno trojico je ločilo le 8,9 točke.

Klinec je z 88,6 m v svojem drugem skoku povečala prednost pred Japonsko na 24,8 točke, za 18,1 točke pa je znižala zaostanek za tretjo Nemčijo. Stroem je na 23,2 točke povišala naskoka pred drugouvrščeno Avstrijo, ki je imela že 30 točk prednosti pred Nemčijo.

Mlada Erzar je tudi drugič skočila solidno in s 87 m poskrbela, da je Slovenija za 21 točk zaostajala za tretjo Nemčijo. Norveška je na čelu povečala prednost na 28,6 točke pred Avstrijo.

Komar tudi v drugi seriji ni presegla 80 m (79,5 m) in Nemčija je pobegnila na 43,9 točke prednosti. V dvoboju za zmago je imela pred zadnjo serijo Norveška 9,7 točke prednosti pred Avstrijo.

Prevc je v drugem skoku pristala pri 90 m za njen najslabši dosežek v tekmovalnih serijah doslej na tem SP, a je Slovenija za 11,4 točke vseeno ugnala Japonsko za četrto mesto.