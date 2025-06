Slovenski upi pod Tatrami sanjajo o podvigu

Štiri leta so naokrog, spomin še vedno uhaja k največjemu reprezentančnemu tekmovanju v slovenskih nogometnih arenah. Takrat, v tistem juniju 2021, je namreč naša krovna nogometna zveza skupaj z madžarsko pripravila odmevno evropsko prvenstvo moštev do 21 let. Slovenija je bila takrat kot ena od dveh gostiteljic neposredno uvrščena, za prvenstvo, ki se bo danes začelo na Slovaškem, pa si je prvič doslej priigrala vizum prek kvalifikacij. Pred izbranci selektorja Andreja Razdrha je peklenska skupina z Anglijo, Nemčijo in Češko. Sklepna predstava v glavnem mestuFinale eura za mlade reprezentanc...