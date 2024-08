Slovenski trojček pred potrditvijo evropske jeseni

V nadaljevanju preberite:

Kaj bo prinesel današnji večer v evropskih klubskih tekmovanjih? Slovenski nogometni trojček Celje, Olimpija in Maribor ima pred povratnimi dvoboji za evropsko ligo (EL) in konferenčno ligo (KL) obetavno izhodišče: Celjani bodo v Dublinu v bitki za EL branili zmago z 1:0, Ljubljančani v Tiraspolu domala neulovljivo s 3:0, Mariborčani pa v Novem Sadu z 2:1.

Celjani evropsko jesen lahko potrdijo že na Irskem. Njihova kombinatorika je jasna kot beli dan: neodločen izid ali zmaga v vsakem primeru pomenita, da bodo jeseni igrali v Evropi.

V drugih razmerah in še pred sezono ali dvema bi bil Tiraspol neosvojljiva trdnjava za slovenske klube. Za Olimpijo sicer ne, pred 24 leti so takrat »obubožani« zmaji na gostovanju igrali neodločeno (0:0), doma pa tekmecu v »nastajanju« – kakor prejšnji teden – zabili tri gole. Po stožiških 90 minutah, v katerih je bil Šerif res bolj »kavbojski«, in tudi obrambno zanesljivih igrah Olimpijino napredovanje ne bi smelo biti vprašljivo.

Mariborčani so izgubili obe balkanski gostovanji, prvi v Bolgariji je bil usoden, drugi v Romuniji ne. Tretji? Na vsak način je treba računati tudi na podaljšek in enajstmetrovke.