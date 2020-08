NZS prestavila začetek nove sezone, preveč jih je pozitivnih

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je sporočila, da so po testiranjih klubov prve lige, ki so ga izvedli v ponedeljek, zaznali tri okužbe v ljubljanski Olimpiji.



Odbor za nujne zadeve NZS je zato odločil, da se začetek tekmovanja v prvi ligi Telekom Slovenije prestavi na 22. avgust, je sporočila zveza. Vse tekme pod okriljem NZS bodo do nadaljnjega potekale brez prisotnosti gledalcev.



Sprejeli so tudi sklepe za tekmovanje v prvi ligi, ki po vzoru tujine predvidevajo minimalno število na covid-19 negativnih nogometašev posamezne ekipe, da se tekma kljub posameznim okužbam lahko odigra.



Na testiranjih na novi koronavirus (opravilo ga je 450 nogometašev, članov strokovnih štabov klubov in članov osebja) so torej zaznali tri okužbe. Vsi trije okuženi v ljubljanskem klubu sicer ne kažejo simptomov bolezni, v klubu pa bodo vseeno do karantenskih odločb od Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) uvedli samoizolacijo.



Po prvotnih načrtih bi se sicer morala nova sezona začeti s tekmo Celje – Mura v sredo, 12. avgusta.