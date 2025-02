Slovenskim smučarskim skakalcem se danes ni izšlo najbolje

Avstrijec Daniel Tschofenig (150 in 148 m, 310,5 točke) je po sobotnem slavju zmagal tudi na drugi tekmi za svetovni pokal v nemškem Willingenu. Drugi je bil Norvežan Johann Andre Forfang (147 in 152 m, 275,8), tretji pa Avstrijec Jan Hörl (144 in 143 m, 305,1). Dan prej drugouvrščni Slovenec Anže Lanišek (141 in 139 m, 275,8) je bil osmi.

Na 13. mestu je končal Domen Prevc (134 in 140,5 m, 268,8), na 16. pa Timi Zajc (133 in 144,5 m, 263,5). V finale se nista uvrstila na 36. mestu Lovro Kos (126 m, 108) in na 38. Rok Oblak (125 m, 106,2).