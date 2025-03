Slovenski rokometaši v Skopju do tretje zmage! Zorman: »Začeli smo slabo, nato pa smo gostitelje stisnili«

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v tretjem krogu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto na Danskem, Švedskem in Norveškem v Skopju premagala Severno Makedonijo z 32:26 (15:16). Slovenija se bo v nedeljo v Kopru ob 18.30 znova pomerila s Severno Makedonijo.

Elitna slovenska rokometna izbrana vrsta je v odsotnosti številnih rokometašev osvojila tretji par točk v kvalifikacijskem ciklusu za EP 2026. Po uvodnih zmagah nad Litvo in Estonijo je v nabito polni dvorani v Skopju ugnala še Severno Makedonijo.

V slovenski izbrani vrsti, ki je nastopila brez Klemna Ferlina, Boruta Mačkovška, Nejca Cehteta, Roka Ovnička, Mitje Janca, Nika Henigmana, Mihe Kavčiča, Tadeja Kljuna in Domna Novaka, je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Aleks Vlah z desetimi goli. Blaž Janc je za zmago prispeval sedem zadetkov, vratar Jože Baznik pa je zbral 12 obramb.

Selektor zadovoljen

»Glede na vse kadrovske težave, ki smo jih imeli pred začetkom akcije, so moji varovanci odigrali zares dobro tekmo. Začeli smo slabo, nato pa smo gostitelje stisnili in jih na koncu polčasa tudi ujeli,« je po zmagi v Skopju dejal selektor Uroš Zorman.

»V drugem polčasu smo odločno pohodili stopalko za plin in zmagali. Mojim varovancem bi še enkrat čestital za lepo zmago, kljub odsotnosti številnih igralcev z januarskega svetovnega prvenstva so se zelo izkazali in dokazali, da lahko na njih računamo v prihodnosti,« je zaključil.