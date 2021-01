Slovenski rokometaši storili vse za lažje dihanje

Tekmi, ki sledita:

2. krog, petek, 22. januarja:

Ob 20.30

SLOVENIJA : ŠVEDSKA



3. krog, nedelja, 24. januarja:

Ob 20.30

SLOVENIJA : EGIPT



Slovenski rokometaši so na svetovnem prvenstvu v rokometu premagali Severno Makedonijo in tako na dober način začeli drugi del prvenstva. Po zmagi z 31:21 (13:9) lahko lažje zadihajo, a zdaj prihajajo prave in težke tekme.Tekmeci iz Severne Makedonije, ki so v Egipt prišli po odpovedi Čehov dan pred začetkom tekmovanja, so jim le v začetku dvoboja v Kairu povzročili nekaj sivih las, vse drugo je bilo v znamenju Slovencev.Pred izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopista v tem tednu še ključni tekmi za preboj v četrtfinale: najprej jih v petek čaka tekma s Švedi, v nedeljo pa še z Egipčani. V četrtfinale se bosta prebili najboljši izbrani vrsti iz skupine 4.V slovenski izbrani vrsti je bil na današnji tekmi najbolj učinkovits sedmimi goli,insta dosegla po pet zadetkov.