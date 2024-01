Slovenski rokometaši so si priigrali tekmo za peto mesto na evropskem prvenstvu (FOTO)

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v zadnjem krogu drugega dela evropskega prvenstva premagala Dansko z 28:25 (17:14) in osvojila končno tretje mesto v skupini 2. S tem so si varovanci selektorja Uroša Zormana zagotovili nastop v Kölnu, kjer bodo igrali za končno peto mesto.

Tekma za peto mesto bo na sporedu 26. januarja ob 15. uri v Kölnu, tekmec pa bo tretjeuvrščena reprezentanca skupine 1, kjer se sicer za polfinalno vstopnico borijo še Nemčija (5 točk), Avstrija in Madžarska (4 točke). Prva je že Francija, ki si je z osmimi točkami zagotovila polfinale proti Švedski.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v zadnjem krogu drugega dela evropskega prvenstva premagala Dansko z 28:25. FOTO: Cathrin Mueller Reuters

Sredine tekme v Kölnu bodo Avstrija - Islandija (15.30), Francija - Madžarska (18.00) in Nemčija - Hrvaška (20.30).

Švedska bo v skupini 2 zasedla drugo mesto, zmagovalka skupine je Danska. Tretji so Slovenci, četrti Portugalci, peti Norvežani in šesti Nizozemci. Ob 20.30 bo v slovenski skupini še tekma Švedska - Norveška, ki pa ne more spremeniti razmerij moči med reprezentancami.

Zormanovi varovanci so v drugem delu izgubili proti Švedski (22:28) in Portugalski (30:33), premagali pa so Nizozemsko (37:34) in Dansko (28:25). V prvem delu tekmovanja so po vrsti ugnali Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27).