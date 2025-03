Slovenski rokometaši zmagali v Kopru, gredo na novo veliko tekmovanje

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je po četrti zmagi v kvalifikacijski skupini 1 nad Severno Makedonijo z 38:27 (20:12) že uvrstila na evropsko prvenstvo, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto na Danskem, Norveškem in Švedskem.

Slovenija si je priigrala že 15. nastop na celinskem tekmovanju. Najboljša je bila na domačem evropskem prvenstvu 2004, ko je osvojila srebrno kolajno. Drugi najbolj odmeven izid je dosegla na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020, ko je zasedla četrto mesto, na svojem zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024 pa je osvojila šesto mesto.

Najbolj razpoložena Vlah in Mlivić

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v prvem kvalifikacijskem oknu lani premagali Estonijo in Litvo, v tem tednu pa so bili dvakrat boljši od Severne Makedonije. V sredo so v Skopju zmagali z 32:26, na današnji drugi medsebojni tekmi pa so na Obali zanesljivo slavili z 38:27.

V slovenski reprezentanci sta bila na današnji tekmi najbolj razpoložena Aleks Vlah z devetimi in Tarik Mlivić s sedmimi goli.

Na drugi današnji tekmi v kvalifikacijski skupini 1 je Litva premagala Estonijo s 35:28. Po štirih odigranih tekmah je Slovenija zbrala vseh osem točk. Litva ima šest, Severna Makedonija dve, Estonija pa je brez točk.

Slovenija bo zadnji kvalifikacijski tekmi za EP igrala v prvi polovica maja. Najprej se bo 7. maja v Vilniusu pomerila z Litvo, 11. maja pa bo v Celju gostila Estonijo.