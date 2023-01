Slovenski rokometaši slavili v Krakovu, zmaga je bila njihova

Revolucionarno: nova vrsta zobnih vsadkov

Vam v čeljusti manjka en ali več zob? Imate protezo, ki vas žuli in vam povzroča nelagodje? Se vam zdi, da so vam manjkajoči zobje poslabšali samozavest in kakovost življenja? Klinika Ortoimplant Dental Spa ima rešitev za vas – in vse se začne z brezplačnim prvim pregledom.