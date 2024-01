Slovenski rokometaši končali na šestem mestu (FOTO)

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Nemčiji zasedla končno šesto mesto, potem ko je v Kölnu tesno izgubila proti Madžarski z 22:23 (13:12).

Varovanci selektorja Uroša Zormana so na svojem 14. nastopu na evropskem prvenstvu, ki se je zanje začelo pred 15 dnevi s prvo tekmo prvega dela tekmovanja, dosegli pet zmag in tri poraze.

FOTO: Wolfgang Rattay Reuters

FOTO: Wolfgang Rattay Reuters

V prvem delu so v Berlinu po vrsti premagali Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27), drugi del v Hamburgu pa začeli z dvema porazoma proti Švedski (22:28) in Portugalski (30:33). Nato so premagali Nizozemsko (37:34) ter Dansko (28:25) in si ob remiju Portugalcev v zadnjem krogu zagotovili tekmo za peto mesto.

Šesto mesto je izenačena četrta najboljša uvrstitev slovenske izbrane vrste na EP. Leta 2004 je v domovini osvojila srebrno kolajno, pred štirimi leti pa je igrala v polfinalu in na koncu zasedla četrto mesto.

Za peto mesto je igrala trikrat ter po enkrat slavila in izgubila. Pred 24 leti je premagala domačo reprezentanco Hrvaške ter si prvič v zgodovini priigrala nastop na olimpijskih igrah v Sydneyju. Pred 12 leti v Srbiji je bila v tekmi za peto mesto od nje boljša Severna Makedonija.

Letošnje, po vrsti 16. prvenstvo stare celine se bo nadaljevalo z današnjima polfinalnima obračunoma med branilci naslova Švedi ter olimpijskimi prvaki Francozi (17.45) ter dvobojem med domačini Nemci in svetovnimi prvaki Danci (20.30).

Finale bo v nedeljo ob 17.45, tekma za tretje mesto pa ob 15.00.