Slovenski poker za Američana v rumeni majici

Dirka po Baskiji se je v 4. etapi sprevrgla v pravo partijo kolesarskega pokra, ne le med Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem, temveč med njunima ekipama Jumbo Visma in UAE, ki sta v taktičnem boju za zmago na mizo položili tudi svoje druge adute. V rumeni majici je zdaj Pogačarjev ameriški moštveni kolega Brandon McNulty, zato se v preostalih dveh etapah, predvsem sobotni kraljevski, obeta infarktni razplet za slovenske navijače. Že začetek z 189,2 km najdaljše etape dirke je napovedoval pravi spektakel. Izjemno bojeviti in hitri so bili kolesarji, ki so v prvih dveh urah proti cilju drveli s povprečno hitrostjo čez 48 km/h. Številni so želeli pobegniti, zato to dolgo ni uspelo nikomur. Presenetljivo je iz glavnine 95 km pred ciljem skočil tudi Roglič in to v družbi Richarda Carapaza (Ineos). Z napadom Roglič bržkone ni imel resnih namenov, je pa z njim opozoril, da se lahko tudi v tej etapi zgodi marsikaj. In se tudi je. Pod vrhom vzpona na Jaizkibel (6,9 km, 6,2-odstotni povprečni naklon) so tempo začeli narekovati kolesarji Pogačarjeve ekipe UAE, ki so želeli utruditi Rogličeve pomočnike iz Jumba Visme, ki se doslej na dirki niso posebej izkazali. Na zadnjem vzponu na Erlaitz (7,4 km, 6,4-odstotni naklon) je UAE še bolj pritisnila na Jumbo Vismo. Prvi je sicer napadel Mikel Landa (Bahrain Victorious), vendar se mu je pridružil McNulty, ki je za Rogličem v skupnem seštevku na 3. mestu zaostajal le 30 sekund. Igra z ognjem Kisovčan ga je s pomočjo Jonasa Vingegaarda ujel, njegovega kolesa pa se je vseskozi držal Pogačar. Tako je bilo tudi, ko je McNulty na vrhu zadnjega vzpona skočil še enkrat. Pogi ni smel loviti svojega moštvenega kolega, pričakovati je bilo odziv Rogle, ki pa ga ni bilo. Jumbo Visma je v ospredje poslala Vingegaarda, ki je štartal kot šestouvrščeni v skupnem seštevku, 54 sekund za rumeno majico. Medtem ko sta se Američan iz ekipe UAE in Danec iz Jumba Visme oddaljevala v skupini šestih ubežnikov, sta slovenska kapetana še naprej taktizirala. Niti zadnji Rogličev pomočnik Antwan Tolhoek ni veliko pridodal lovu za vodilnimi, tako da je njihova prednost narasla na več kot 50 sekund. V cilju, v katerem se je v baskovskem fotofinišu zmage veselil Ion Izagirre (Astana) pred Pellom Bilbaom (Bahrain Victorious), je znašala 49 sekund. Ob tem si je McNulty za 3. mesto prikolesaril še štiri odbitne sekunde, tako da je prevzel rumeno majico s 23 sekundami prednosti pred Rogličem. Na 3. mesto se je 28 sekund za vodilnim povzpel Vingegaard, Pogačar pa je z 2. zdrsnil na 5. mesto, 43 sekund za McNultyjem. »Ekipa UAE je napadla in prevzela rumeno majico, to je razumljivo. Jumbo Visma pa se tu igra z ognjem. Dirka po Baskiji resda ni njen prvi sezonski cilj, vendar je vseeno nenavadno, da se je tako odrekla varne prednosti. Očitno so v Rogličevi nizozemski zasedbi ocenili, da lahko v zadnji etapi še sleče Američana, ki pa je zelo dober kolesar za kratke etapne dirke. Skoraj dobljeno dirko so postavili na kocko. Ali so tako pametni, da jih ne razumemo, ali pa počnejo neumnosti. Pogačar? Ta čas je v pat poziciji, napadel bo najbrž lahko šele, ko se bosta z Rogličem otresla McNultyja,« je taktično preigravanje ocenil nekdanji slovenski profesionalec Martin Hvastija. Danes je sicer pričakovati zatišje pred zadnjo nevihto. Predzadnja etapa (160,2 km) od Hondarribie do Ondarroe z le tremi vzponi 3. kategorije bo najbolj ravninska med vsemi. Tako Roglič kot Pogačar bosta poskušala prihraniti čim več moči za odločilno 6. etapo s kar sedmimi vzponi v 112 kilometrih. Šele po njej bo jasno, kdo je tokrat zaigral na prave karte in komu se bo maščevalo blefiranje.

Komentarji: