Slovenski poker v lov na Pariz 2024

Od osamosvojitve in prvega nastopa pod lastno zastavo v Barceloni leta 1992 je imela Slovenija do danes na štirih poletnih olimpijskih igrah po eno reprezentanco v kolektivih panogah.

Trikrat (2000, 2004, 2016) so nastopili rokometaši, nazadnje so košarkarji osvojili četrto mesto v Tokiu. Čez sedem mesecev bi se v Parizu lahko zgodilo, da bi pod okriljem OKS nastopile kar štiri ekipe. Še največje presenečenje bi bilo, če bi se tam znašle rokometašice, ki so zadnje oddale kandidaturo, a tudi to je povsem mogoče.

Košarkarji z Luko Dončićem se bodo za drugo olimpijsko vozovnico od 2. do 7. julija potegovali na kvalifikacijskem turnirju v Grčiji ter želeli ponoviti podvig iz Kaunasa, kjer so v finalu šokirali domačo Litvo. Tudi v Pireju se zdi najbolj verjeten finalni obračun z gostitelji. Odbojkarji niso bili uspešni na kvalifikacijskem turnirju na Japonskem, a bodo želeli iti skozi zadnje olimpijsko sito prek lige narodov, v kateri bodo branili sedmo mesto na svetovni jakostni lestvici.

Zadnjega od treh turnirjev bo med 18. in 23. junijem v Stožicah gostila Odbojkarska zveza Slovenije, ki si obeta premierni olimpijski nastop paradnega konja.

Rokometaši sicer še nimajo zagotovljenih olimpijskih kvalifikacij, toda deseto mesto z letošnjega svetovnega prvenstva na Poljskem jih postavlja v ugoden položaj. Vse, kar potrebujejo, je, da naslov afriškega prvaka ubrani Egipt. Glede na to, da bo januarsko prvenstvo gostil, je to skoraj zagotovo.

Reprezentanca Uroša Zormana bi si sicer OI lahko zagotovila tudi z zmago na januarskem EP, a to je malo verjetno. Euro v Nemčiji bo tako služil kot priprava na spomladanske olimpijske kvalifikacije. Kot kaže zdaj, bo na enem od treh turnirjev, ki bodo od 14. do 17. marca, Slovenija v družbi zgolj ene evropske reprezentance, kar jo postavlja v zelo dober položaj.

Rokometaši imajo dve kolajni z velikih tekmovanj, edini tudi s svetovnega prvenstva, košarkarji so nekdanji evropski prvaki in odbojkarji imajo štiri odličja z EP, zato njihov nastop na igrah pod petimi krogi ne bi bil veliko presenečenje. Toda če bi se v Pariz zavihtela tudi ženska rokometna reprezentanca, bi bil to zares nepričakovan podvig glede na to, da sta njeni najvišji uvrstitvi osmi mesti na SP 2003 in EP 2022.

Domači euro blagoslov pod krinko

Prav lanski domači euro, ki je Rokometno zvezo Slovenije sicer spravilo globoko v rdeče številke in ji pridelalo več kot milijon evrov minusa, se je izkazalo za ključno, da bo reprezentanca Dragana Adžića kot osma v Evropi nastopila v olimpijskih kvalifikacijah, ki bodo med 11. in 14. aprilom 2024. Glede na to, da sta Norveška in Francija že uvrščeni, za Ano Gros in njene soborke ne bo nepremagljivih tekmecev.

»Še pred letom si nismo niti upale sanjati o olimpijskih kvalifikacijah. Zdaj so tu, imamo možnost, da zaigramo na olimpijskih igrah, kar so sanje vsakega športnika,« so bile zgovorne besede kapetanke Grosove po zmagi proti Avstriji (32:27), s katero so se Slovenke nasmejane poslovile od svetovnega prvenstva, na katerem so pokazale, da so dozorele za velike stvari.