Slovenski orli vse bližje stopničkam, dva sta bila tik pod njimi

V Lillehammerju so izpeljali prve preizkušnje za (med)celinski pokal v tej tekmovalni zimi. Med dekleti je svojo izjemno nadarjenost potrdila komaj 15-letna Gameljčanka Tina Erzar, ki je v soboto ugnala vso konkurenco, v kateri so bile tudi tekmovalke iz svetovnega pokala. Na drugi tekmi je bila enajsta. Točke sta osvojili tudi Jerica Jesenko (20. in 15.) in Katarina Pirnovar (23. in 24.). Med moškimi je lov na dodatno vstopnico za nastope med elito najbolje začel Žak Mogel, ki je 9. mestu dodal še tretje. Maksim Bartolj je bil sedmi in 16., do točk so se dokopali tudi Matija Vidic (33. in 21.), Mark Hafnar (26. in 30.), Jan Bombek (39. in 26.) in Rok Oblak (31. in 27.).