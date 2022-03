Slovenski orli preleteli vso konkurenco

Številni poznavalci smučarskih skokov so že vnaprej Slovencem Timiju Zajcu (2. na posamični tekmi), Petru Prevcu (4.), Anžetu Lanišku (5.) in Domnu Prevcu (6.) okrog vratu obešali naslov moštvenih svetovnih prvakov v poletih, vprašanje je bilo le, s kolikšno razliko bodo zmagali. Na koncu so imeli za zgodovinsko prvo lovoriko naše ekipe na tem tekmovanju rekordnih 128 točk naskoka pred Nemci in 151,9 pred Norvežani. Najboljši posameznik tekme je bil svetovni podprvak Zajc. Da ima izjemne letalske sposobnosti, je znano že dolgo. Z njimi je navsezadnje že pred dobrimi tremi leti šokiral konkurenco v Oberstdorfu, kjer je že ob svojem ognjenem krstu na letalnici pri komaj 18 letih slavil prvo in doslej edino zmago v svetovnem pokalu. Kako dobro obvlada letenje na smučeh, je pokazal tudi v Vikersundu, kjer se je ovenčal s srebrnim odličjem. Potem ko je Timi uvodni tekmovalni dan končal na 4. mestu, je že v sobotni poskusni seriji, v kateri ga je odneslo do novega osebnega rekorda (245 m), napovedal napad na žlahtno kovino. V tretji seriji je 21-letni član SSK Ljubno BTC z 243,5 metra še drugič na tekmi preletel točko, ki označuje velikost naprave (HS-240), zaradi sonožnega doskoka pa znova prejel nižje ocene za slog. A je bilo dovolj, da je prehitel dotlej tretjeuvrščenega Domna Prevca. Z najboljšim dosežkom finala (235,5 m) je Timi nato prehitel še favoriziranega Avstrijca Stefana Krafta, na koncu pa je moral za 9,9 točke premoč priznati le norveškemu šampionu Mariusu Lindviku, ki je naslovu olimpijskega prvaka z velike skakalnice v Zhangjiaokouju dodal še zlato lovoriko s SP v poletih. Zajc po svojem največjem posamičnem uspehu doslej kajpak ni skrival širokega nasmeha. »Počutim se kot v sanjah. To je bil preprosto moj dan. Dosegel sem novi osebni rekord in osvojil kolajno, na katero še v četrtek nisem pomislil,« je z iskro v očeh in obrazno masko, na kateri je imel v angleščini in ruščini napisano mir, pripovedoval mladi šampion iz Hramš v občini Žalec.

Od more do srebra

Na prejšnjem SP v Planici je preživljal pravo moro. Potem ko je zaradi slabih rezultatov (celotne reprezentance) po prvem tekmovalnem dnevu na družabnem omrežju izrazil nezadovoljstvo nad takratnim glavnim trenerjem Gorazdom Bertoncljem, so vodilni možje v slovenskih skokih izključili Zajca s prvenstva in ga poslali domov. Za nameček so ga naknadno še kaznovali. Timi je potreboval kar nekaj časa, da se je vrnil v formo in začel spet skakati daleč. V Vikersundu je letel najdlje med vsemi. Na tekmi je edini preletel 240-metrsko znamko. In to kar dvakrat! Izjemno dolge polete je moral celo skrajševati, zaradi slabših doskokov pa so ga sodniki kaznovali z nižjimi ocenami za slog. Na ta račun je izgubil vsaj ducat točk, s katerimi bi bil lahko (če bi mu, recimo, glavni trener Robert Hrgota kakor včeraj znižal zaletišče) tudi na vrhu. Timi se je zavedal, da bi lahko posegel tudi po zlati lovoriki. »Zaradi (pre)dolgega naleta sem imel v zadnjem delu leta precej težav, zaradi česar nisem mogel normalno pristajati. V poletih sem izgubljal tudi od 5 do 10 metrov. Ko sem videl, da je bil Kraft v zadnji seriji dosti krajši od mene, sem vedel, da bi lahko celo zmagal,« je še presodil Zajc, peti slovenski dobitnik posamične kolajne na SP v poletih.