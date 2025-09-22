Slovenski odbojkarji s servisom nad hitre Američane

Svetovno prvenstvo v odbojki se je prevesilo v sklepni del, danes ob 14. uri osmina finala čaka tudi Slovence. Odbojkarji Združenih držav Amerike so favoriti, selektor Fabio Soli opozarja, da igrajo najboljšo odbojko na prvenstvu, kljub temu pa niso nepremagljivi. »Če delamo to, kar znamo, na visoki ravni, lahko premagamo vsako moštvo,« je prepričan Nik Mujanović.

Dvoboj Slovencev in Američanov bo tudi dvoboj dveh različnih slogov odbojke, kdor bo na igrišču bolje uveljavil svojo voljo, bo v Manili ostal v boju za odličja.

Če Slovenci organizatorju igre Christensonu preprečijo, da s hitro igro razigra soigralce, bodo na dobri poti k zmagi. FOTO: Volleyballworld

Na zadnji dvoboj z ZDA slovenske odbojkarje vežejo dobri spomini, presenetili (3:1) so jih na dvoboju lige narodov v Riu de Janeiru, na Filipine sta obe reprezentanci pripotovali spremenjeni. Ne tudi v polni zasedbi, na obeh straneh manjka nekaj pomembnih mož, tako Slovenci kot Američani so k reprezentanci za SP priključili nekaj veteranov. Jedro odbojkarjev ZDA je v najboljših letih kariere, prednjači pa eden najboljših podajalcev na svetu Micah Christenson, ki navija tempo v igri in dobro deli žoge blokerjema Taylorju Averillu in Jeffreyju Jendryku. Po sredini igrišča Slovencem preti največja nevarnost, podobno je bilo na tekmi z Nemčijo, tudi Italijani so v zadnjih sezonah nekajkrat prek hitrih podaj na centra našli vrzeli v slovenski igri.

Najboljša odbojka na turnirju

»Pred nami bomo imeli ekipo, ki glede na potencial igralcev v tem trenutku igra najboljšo odbojko. Želijo igrati izjemno hitro, mi se za zdaj težko soočamo s takšno igro in s podajalcem, kot je Christenson, saj se bomo v bloku in obrambi precej namučili. Razliko lahko naredi predvsem naš dober servis, ki bi njihovega podajalca oddaljil od mreže. Prav tako pa se nam lahko obrestuje, če bomo uspeli igrati na daljše izmenjave in imeli dobro obrambo,« pot k zmagi opisuje slovenski selektor.

Fabio Soli opozarja, da bodo Slovenci morali igrati potrpežljivo. FOTO: Aleš Oblak

Američani so se v prenovi zasedbe oprli tudi na slovensko znanje, pomočnik Karcha Kiralyja je nekdanji slovenski selektor Luka Slabe, v novem valu velja izpostaviti korektorja Gabriela Garcio, ki je doslej na SP pustil dober vtis. Slovencem bi zelo prav prišel dodatni sprejemalec, a zdravstveno stanje Tineta Urnauta ostaja uganka, v igri z dvema korektorjema se vsako tekmo počutijo bolj domače, težava pa je, da prave menjave za Tončka Šterna in Nika Mujanovića na klopi ni. »Vsaka ekipa je premagljiva, če mi delamo to, kar znamo na najboljšem nivoju. Smo v dobri formi, imamo sicer nekaj poškodb, a jih imajo tudi Američani. Na te stvari se ni dobro preveč osredotočiti, moramo le narediti svoje na igrišču. Če bomo dobro opravili svojo nalogo, bo vse v redu. Naše najmočnejše orožje bo servis, če bomo uspešni, se vsako ekipo veliko lažje premaga, ko oddaljiš podajalca od mreže,« se Mujanović zaveda, kje v slovenski igri ostaja veliko rezerv.

32 let šteje Micah Christenson, soigralec Roka Možiča v Veroni.

Motiv je ključ

V zadnjem nizu in pol tekme z Nemčijo je mlademu zvezdniku pri servisu končno steklo, je eden tistih, ki s »projektili« zna pritisnit na nasprotne sprejemalce, pomembna pa bo stanovitnost vseh slovenskih izvajalcev servisa in čim manj žog v mreži ali za zadnjo črto. Na dosedanjih treh tekmah na SP je bil servis prej razpoka v oklepu kot orožje Slovenije, morda so se Slovenci v štirih dneh odmora le spoprijateljili z igriščem dvorane Mall of Asia.

Na Filipinih so se v skupinskem delu zvrstila številna presenečenja, kar pa slovenskega kapetana ne čudi. »Mogoče je v vsaki ekipi po olimpijski sezoni motivacija nekoliko manjša, tudi zasedbe so premešane, hkrati pa igraš proti reprezentancam, ki so morda prvič na tako velikem odru in želijo narediti vse, da presenetijo favorite,« je Urnaut v Manili pojasnil za Val 202. Zanesljiva ostajata glavna favorita, Poljaki so se sprehodili prek Kanadčanov in bodo v četrtfinalu igrali s Turki, Italijani pa so brez težav (3:0) premagali Argentino.

Kaj v nadaljevanju prvenstva čaka Slovence? Če bi presenetili Američane, se bodo v četrtfinalu srečali z zmagovalcem para Bolgarija – Portugalska, v morebitnem polfinalu bi sledila tekma z enim od četverice Srbija, Iran, Tunizija, Češka. Na poti k morebitnim kolajnam na mundialu se zdi, da bo najvišja in najtežje premagljiva ovira prav prva v izločilnih bojih.