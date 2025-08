Slovenski odbojkarji obstali v polfinalu

Slovenski moški odbojkarski reprezentanci na zaključnem turnirju lige narodov v kitajskem Ningboju ni uspel še en veliki met. V polfinalu so jo s 3:1 (22, -22, 21, 18) premagali svetovni prvaki Italijani. Slovenci se bodo tako borili za tretje mesto, njihov tekmec bo poraženec drugega polfinala med Brazilijo in Poljsko.

Izbranci Fabia Solija so v četrtfinalu izločili olimpijske prvake Francoze, upali pa so, da bodo presenetili še eno reprezentanco, ki je bila od njih boljša v rednem delu tekmovanja.

Kljub pogumni, borbeni in kakovostni predstavi z malo lastnih napak jim tega ni uspelo, Italijani so bili po izenačenem boju tako pred tedni v Stožicah za malenkost boljši tekmeci. Predvsem zaradi servisa, s katerim so v nizih, ki so jih dobili, napravili odločilno razliko. To jim je uspevalo v odločilnih trenutkih, kar kljub mladosti kaže tudi na njihove izkušnje. V vrhu svetovne odbojke je ta mlada ekipa že nekaj let, čeprav v ligi narodov višje od četrtega mesta še ni posegla.

Kljub porazu si pomlajeni Slovenci zaslužijo pohvale za prikazano, dokazali so, da so bili zasluženo tretjič v zgodovini v polfinalu tega tekmovanja. Zdaj lahko upajo, da bodo prvič uspešni v boju za 3. mesto.