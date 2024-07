Slovenski odbojkarji na OI do zgodovinske zmage

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na uvodni tekmi na olimpijskih igrah v Parizu v okviru skupine A premagala Kanado s 3:1 (21, 20, -20, 21).

Slovenski odbojkarji so tako na zgodovinski prvi tekmi na olimpijskih igrah prišli do prve zmage. Po dobljenih prvih dveh nizih Slovencev so Kanadčani pokazali odpor in dobili tretjega, dolgo so vodili tudi v četrtem, nato pa so Slovenci pokazali več zbranosti in kakovosti ter prišli do zgodovinske zmage.

Kanada ima po drugi strani precej več olimpijskih izkušenj kot Slovenija, a odličja z največjega tekmovanja še nima. Najbližje temu je bila leta 1984, ko je zasedla četrto mesto, na zadnjih dveh igrah je izpadla v četrtfinalu. Letošnji turnir tako odpira s porazom.

Slovenci so se s Kanadčani letos že merili v ligi narodov na prvem turnirju v Antalyi. Slovenija je po ogorčenem boju takrat izenačeno tekmo dobila s 3:2, tokrat pa so slavili še na šesti medsebojni tekmi in ostajajo pri stoodstotnem izkupičku s Severnoameričani.

V skupini A so pred tem danes aktualni olimpijski prvaki Francozi s 3:2 strli čvrste Srbe. Naslednja tekma Slovence čaka v torek proti Srbiji, za konec se bodo v petek merili še s Francozi.