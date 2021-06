Slovenski odbojkarji do nove zmage, do polfinala jih ločijo le drobtinice

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v 14. krogu lige narodov v Riminiju s 3:0 ( 16, 16, 26) premagala Japonsko in s tem zadržala tretje mesto na lestvici. Pred zadnjim krogom, v katerem se bo pomerila z Bolgarijo, jo do izpolnitve cilja, uvrstitve v polfinale, ločijo le drobtinice.



Slovenski odbojkarji v Riminiju ne popuščajo. Kljub napornemu ritmu in dejstvu, da so že skoraj mesec zaprti v mehurčku, nizajo zmago za zmago. Žene jih velikanska motivacija, da se že v svojem krstnem nastopu v ligi uvrstijo med najboljše štiri reprezentance in si zagotovijo nastop v polfinalu. Po zmagi nad Japonsko, njihovi 11. v Riminiju, so le še korak oddaljeni do cilja, zadnja ovira bo v sredo Bolgarija.



Položaj pa se po slovenskih željah lahko razplete tudi že prej, in sicer, če Francija ali Rusija danes ne premagata Argentine oziroma Italije, Francozi in Rusi pa bodo imeli težko delo tudi v zadnjem krogu, ko se bodo merili v vodilnima ekipama Poljsko oziroma Brazilijo.

