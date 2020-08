Slovenski obračun v ligi prvakov dobil Leipzig

Znan je prvi polfinalni par evropske nogometne lige prvakov. PSG-ju, ki je v sredo ugnal Atalanto, se je danes pridružil Leipzig, ki je bil boljši od Atletico Madrida z 2:1 (0:0). Francozi in Nemci se bodo v Lizboni srečali 18. avgusta. Drugi polfinalni par bo znan po zadnjih dveh četrtfinalih; v petek ob 21. uri se bosta pomerila Barcelona in Bayern, v nedeljo pa Manchester City in Lyon.



Vse tekme potekajo v Lizboni in se igrajo na eno zmago. Finale bo naslednjo nedeljo, 23. avgusta. Po izpadu Atalante Josipa Iličića in zdaj porazu Jana Oblaka bo v Lizboni od Slovencev ostal le Kevin Kampl z Leipzigom, ki je do zmage prišel v 87. minuti.



Nemci so povedli v 50. minuti po lepi akciji celotnega napada in natančnim strelom z glavo španskega napadalca Danija Olma, ob katerem je bil Jan Oblak brez možnosti. Atletico je izenačil z bele točke dvajset minut kasneje. Joao Felix je prejel prekršek in nato tudi izvedel kazenski strel.



Ko je že kazalo, da se bo tekma prevesila v podaljšek, je Leipzig v 87. minuti izpeljal protinapad, Tyler Adams je dobil žogo na vrhu kazenskega prostora, udaril po njej, na poti do mreže pa je ta zadela branilca Atletica Stefana Savića, spremenila smer in končala za hrbtom Jana Oblaka.