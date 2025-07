Slovenski mladci razbili Izrael, v soboto polfinale

Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let se je po zanesljivi zmagi proti Izraelu z 79:55 uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva v Lozani. Za uvrstitev v veliki finale se bo v soboto pomerila z Nemčijo, ki je bila v drugem četrtfinalnem dvoboju boljša od Avstralije z 80:67.

Slovenski košarkarski upi so se v četrtfinalu poigrali z Izraelci. Izenačena je bila le uvodna četrtina, v naslednjih treh pa so bili v vseh elementih igre boljši izbranci slovenskega selektorja Danijela Radosavljevića.

Med njimi je bil najbolj razpoložen Žak Smrekar z 22 točkami, osmimi skoki in štirimi podajami. Urban Kroflič je za zmago prispeval 13 točk in šest skokov, Vit Hrabar pa 11 točk in sedem skokov.

Aljaž Menič je dosegel devet točk, Mark Padjen sedem točk, devet asistenc in šest skokov. Med strelce so se vpisali še Mark Ciperle s šestimi, Lovro Lapajne s petimi, Filip Petkovski s štirimi in Mark Povše z dvema točkama.

Slovenija se je v skupinskem delu svetovnega prvenstva že pomerila z Nemčijo in izgubila z 68:75. Proti Kanadi je klonila s 63:82 ter premagala Kitajsko z 99:82, v osmini finala pa je nato ugnala Argentino z 81:80.

Druga današnja četrtfinalna para sta Kanada - ZDA in Nova Zelandija - Švica.