Slovenski košarkarji z nogo in pol že na evropskem prvenstvu

Slovenski košarkarji so si z zmago proti Avstriji praktično že zagotovili udeležbo na evropskem prvenstvu v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem. V Stožicah so zmagali s 77 : 64 (20 : 12, 50 : 25, 61 : 40).



Potrditev 14. zaporednega nastopa na turnirju 24 najboljših reprezentanc Evrope lahko dobi že jutri, če bo Ukrajina ob 17.10 v zadnji kvalifikacijski tekmi v ljubljanskem mehurčku premagala Avstrijo.



Najboljša strelca Slovenije sta bila Jaka Blažič s 16 točkami in Gregor Hrovat, ki je zbral 14 točk in 8 skokov.