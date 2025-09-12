KOŠARKA

Slovenski košarkarji so bili boljši, a niso smeli zmagati

Slovenski košarkarji tesno izgubili četrtfinalni boj z Nemci. Luka Dončić se je boril tudi s sodniki, a končal z 39 točkami.
Fotografija: Luka Dončić je igral odlično, čeprav je v zadnji četrtini zgrešil nekaj metov, gotovo ni bil med krivci za poraz. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
Luka Dončić je igral odlično, čeprav je v zadnji četrtini zgrešil nekaj metov, gotovo ni bil med krivci za poraz. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

nejc-grilc
Nejc Grilc
12.09.2025 ob 06:30
nejc-grilc
Nejc Grilc
12.09.2025 ob 06:30

RIGA • Bojevita in zelo kakovostna igra slovenskih košarkarjev je v sredinem večeru žal spolzela v ozadje. Agresivna in disciplinirana obramba, boj Alena Omića za vsako žogo v napadu, brezkompromisni starti Alekseja Nikolića in kakopak trojni dvojček prvega zvezdnika z 39 točkami so bili zaman, svoj šov so v sredini večerni poslastici v Rigi uprizorili sodniki.

Nemški zmagi ne gre gledati v zobe, svoj posel so oddelali korektno, tudi v slovenskem taboru pa ne morejo mimo občutka, da bi se ob »normalnem« sojenju pisalo novo poglavje slovenske košarkarske pravljice. Namesto skalpa svetovnih prvakov so v četrtek dopoldne dobili letalske vozovnice in se vrnili v domovino. Poraženi, pa kljub temu zmagovalci.

Slovenci so se pogumno spustili v agresiven boj v obrambi. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
Slovenci so se pogumno spustili v agresiven boj v obrambi. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Tekma z Nemčijo se bo v košarkarski kolektivni zavesti postavila ob bok nesrečnim porazom s Srbijo in Grčijo, katerih rane bolijo že več kot desetletje. Na parket so slovenski košarkarji prišli brez strahu, po menjavi mrežice je od prve sirene dalje Luka Dončić narekoval silovit tempo, Martin Krampelj je šel brez strahu v boj z zvezdniki evrolige, osrednja vloga pa je pripadla sodnikom. Tehnične napake zaradi ugovarjanja po dveh minutah igre ne vidimo niti na srečanjih nižje ravni, kjer sodniki slišijo marsikaj, še manj na največjem evropskem odru.

»Rekel sem mu le 'alo', tako nespoštljivega odnosa še nisem doživel,« je pihal od jeze Dončić. Ko sodniki postanejo osrednja tema pogovorov, je tekma skrenila s tračnic. Luka je prvi zvezdnik evropskega prvenstva, zaradi njega so bile tribune v dvorani polne, nenazadnje zaradi bravur Dončića evropsko prvenstvo pozorno spremljajo po celem svetu. Četudi je res, da si vsi igralci zaslužijo enako obravnavo, velezvezdnik gotovo ni tisti, na katerem bi sodniki morali – ali smeli – uveljavljati svojo vprašljivo avtoriteto. Zaradi znanih razprtij na organizacijski ravni najboljšim na stari celini sodijo tretjerazredni delilci pravice, ki ne prenesejo soja žarometov.


Boli, ko vidiš fante, ki so dali vse od sebe, a niso smeli zmagati. Domov gremo z dvignjeno glavo.

Ne pritožujejo se le Slovenci

»Že vrsto let se dogaja, da organizacija, ki vodi takšna tekmovanja, ne sledi razvoju košarke in zvezdnikom, ki se vsako sezono udejstvujejo njihovih tekmovanj. Zelo boli, ker ne moremo nič storiti, da bi zaščitili svoje zvezdnike. In nismo edini, ki se nad tem pritožujejo,« je bil razočaran Klemen Prepelič, ki je večkrat neuspešno moledoval in diskutiral z Wojciechom Liszko (Pol), Luisom Castillom (Špa) in Martinsom Kozlovskisom (Lat).

Že po dobri minuti druge četrtine je bil Dončić pri treh, na začetku drugega polčasa je že igral s štirimi osebnimi napakami, kar je vplivalo na njegovo predstavo v obrambi. Ni bil le stranski opazovalec, izkoriščal je svoje telo v raketi in pomagal, kolikor je v danih razmerah lahko, a kriterij za vse ni bil enak. Na drugi strani je Dennis Schröder v holivudskem slogu izsilil dve osebni napaki, ko Nikolić ni storil nič narobe, in ob tem mnogo bolj vrtel jezik kot Dončić ob tehnični napaki po 120 sekundah igre.

39 točk, 10 skokov in 10 asistenc je v 32 minutah igre zbral Luka Dončić

Čudežna trojka Da Silve

Tekma se je prelomila, ko je dotlej neopazni Tristan da Silva ob izteku 30 minut s sireno zadel s sredine igrišča in slovenska prednost se je stopila na štiri točke. Nato je sodniška trojka po hitrem postopku Nikolića in Omića poslala na klop, Slovencem pa je zmanjkalo goriva in streliva, da bi obračun s svetovnimi prvaki odločila v svojo korist. »Bili smo boljši 38 minut, dobili smo skok, imeli enak odstotek meta, nato pa so Nemci tekmo odločili s prostimi meti,« je Prepelič (13 točk, najboljša tekma prvenstva) pravilno ocenil končnico. Slovenija jih je izvajala 25, Nemčija 37 …

»Lahko bi govoril o čudnih rečeh, ki so se dogajale od prve minute, a se bom posvetil svojim igralcem. Ponosen sem nanje, bili smo boljši tekmec, igrali smo odlično košarko, a smo bili hkrati zelo nespoštovani. Boli, ko vidiš fante, ki so dali vse od sebe, a niso smeli zmagati. Domov gremo z dvignjeno glavo,« je Sekulić za slovo od Rige zadel bistvo. Na četrtfinalno predstavo so Slovenci kljub porazu in slovesu, preden bi se lahko podali v lov za kolajno, lahko upravičeno ponosni.

