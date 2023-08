Slovenski košarkarji še drugič slabši od Grčije, poškodba Čančarja ne zgleda dobro

Slovenska košarkarska reprezentanca je izgubila tudi drugo prijateljsko tekmo z Grčijo v sklopu priprav na svetovno prvenstvo, še huje pa je, da se je verjetno resneje poškodoval Vlatko Čančar. V Atenah je bil rezultat 88:77 (27:25, 51:44, 72:58).

Aleksander Sekulić: poškodba Čančarja ne zgleda dobro

Po besedah selektorja Aleksandra Sekulića stanje njegovega levega kolena ne zgleda dobro. »To je veliko razočaranje, a gledati moramo naprej, kar zagotovo ne bo lahko, in razmišljati o nadaljevanju priprav in svetovnem prvenstvu,« je za Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS) dejal selektor. Aktualni prvak lige NBA in član Denver Nuggets je v zaključku tekme nerodno pristal na levi nogi in obležal na parketu. V hudih bolečinah ga je zapustil na rokah slovenske zdravniške službe.

Za Grčijo je bila to druga zmaga v pripravljalnem obdobju - v sredo je v Stožicah slavila z 98:91, Slovenija pa ima s treh tekem le zmago proti Kitajski s 75:73.

Najboljši strelec Slovenije je bil kapetan Luka Dončić, ki je v zgolj dobrih trinajstih minutah dosegel 18 točk (met iz igre 6:10). Slovenski superzvezdnik je ob koncu prvega polčasa dobil udarec v koleno, odšepal z igrišča in v drugem delu ni vstopil v igro. Dvanajst točk je dodal Klemen Prepelič.