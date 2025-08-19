Slovenski košarkarji danes (20.00) v Stožicah z Veliko Britanijo

Pripravljalna ekskurzija na Baltik je slovenski reprezentanci odkrila veliko. Redki trenutki tekoče igre v polni zasedbi so razlog za tihi optimizem, kritični ostajajo globoki padci in strelske črne luknje, ko Slovenija zapravljajo tekme.

Domača generalka z Veliko Britanijo je zato dobra priložnost, da Luka Dončić in soigralci igro dvignejo še nivo višje, gladka zmaga bi bila kot naročena tudi za samozavest in vzpon tekmovalnih apetitov pred odhodom na Poljsko. V četrtkovi poslastici v razprodani beograjski Areni proti zvezdniškim Srbom bo pot do uspeha veliko bolj zahtevna.

Pristop selektorjev k izbiri tekmecev na pripravljalnih tekmah pred velikim tekmovanjem je zelo različen. Uspešni celjski nogometni strateg Albert Riera denimo ima raje trde treninge kot tekme, nekateri selektorji prisegajo na lažje nasprotnike za večjo samozavest pred turnirjem in uigravanje akcij, ko imaš nadzor nad igro, selektor Aleksander Sekulić se je odločil za tretjo pot.

»Želim igrati težke tekme z najboljšimi tekmeci, le tako lahko vidiš, kje si v primerjavi z najboljšimi v Evropi,« pravi v pogovoru, ki izide v jutrišnji posebni prilogi pred eurobasketom. Pritrdil mu je tudi Dončić: »Vedno imam raje tekme kot treninge, tako se največ naučiš, se preizkusiš in spoznaš, kaj ti še manjka.«

Luka Ščuka je eden od dolžnikov s prvih pripravljalnih tekem, ponuja se mu pomembna vloga pod košem, če jo bo znal izkoristiti. FOTO: Voranc Vogel

Zelo ugledni tekmeci so ponudili številne odgovore, žal večinoma ne takšnih, kot bi jih Slovenci želeli. Z Dončićem v igri so kos tudi na papirju bolj kakovostnim nasprotnikom, to so pokazali v prvem polčasu tekme z Latvijo, ko je št. 77 na parketu narekovala ritem in navduševala tudi z intenzivnostjo v obrambi. Soigralci so mu sledili in se končno »razleteli« po igrišču, kar si strokovni štab želi od prvega dne priprav. A žal redkim vrhuncem po pravilu sledi zdrs v globoko črno luknjo, minute brez doseženega koša in brez prave energije v obrambi, kar je še bolj zaskrbljujoče, so na najvišji ravni preveč, da bi lahko računali na pozitiven rezultat.

Premehki in neodločni

Tako je Slovenija po štirih pripravljalnih tekmah še pri ničli, z Baltika so namesto zmage prinesli kup udarcev in manjših poškodb. Zdravniška služba je imela v nedeljo veliko dela, na srečo pa pregledi niso pokazali resnejših posledic, zato so včeraj Dončić in soigralci nemoteno nadaljevali s piljenjem forme.

Danes bo v Stožicah prava priložnost za zmago, Velika Britanija ni naiven nasprotnik, tudi na Otoku se košarka v zadnjih sezonah vzpenja, vloga favorita pa vendarle pripada domačinom. »Skoraj 36 minut smo se dobro kosali s tekmeci, štiri minute so nas stale zmage. Ponosen sem na to, kako smo se odzvali, ko je šel Luka v slačilnico, stopili smo skupaj. Imam pozitiven občutek pred naslednjimi tekmami,« ohranja dvignjeno glavo Gregor Hrovat, eden redkih, ki v reprezentanco prinaša dodano vrednost v napadu.

Klemen Prepelič še išče pravo strelsko formo. FOTO: Sandi Fišer

36-odstotno so Britanci metali iz igre ob gladkem porazu proti BiH (73:103) minuli konec tedna.

»Iz slačilnice smo v drugem polčasu prišli premehki, neodločni in to nas je drago stalo,« je Sekulić še enkrat poslal opozorilo fantom, da si sanjarjenja na parketu ne morejo privoščiti. Ob tem pa bi veljalo udejaniti v prakso selektorjeve želje o tem, da mlajši rod tudi z Dončićem na parketu prevzame več odgovornosti v napadu in zaključuje akcije. Tako bo slovenska igra manj predvidljiva, tudi prvemu zvezdniku bo lažje, če mu ne bosta za vrat nenehno dihala dva, včasih tudi trije branilci.

Današnja zmaga v Stožicah, ki ne bodo povsem polne, bi bila lepa popotnica za derbi v Beogradu, ki Slovence čaka v četrtek. Srbi pravijo, da bi za dvoboj s »svojim« Dončićem lahko prodali tudi 100.000 vstopnic. Luka, Nikola Jokić in plejada uglednih imen srbske košarke obetajo košarkarsko predstavo par excellence.