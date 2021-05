Slovenski kanuisti naknadno ekipno bronasti

Slovenski kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in novinec Nejc Polenčič so na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Ivrei ekipno tekmo končali na tretjem mestu. Sprva so bili branilci naslova sicer četrti, a so sodniki naknadno prisodili še en dotik pred tem tretjeuvrščenim Čehom. Zmagali so Slovaki pred Italijani.



Slovenci so na koncu z dvema dotikoma zaostali 7,52 sekunde za prvaki Slovaki, ki so progo preveslali brez kazni, drugouvrščeni Italijani, ki so imeli en dotik, pa so zaostali 4,15 sekunde. Čehi so padli na šesto mesto.



Že pred tem so slovenske kajakašice v precej vetrovnem vremenu osvojile ekipno peto mesto, slovenski kajakaši pa so ekipno tekmovanje končali na šestem mestu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: