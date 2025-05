Slovenski hokejisti še petič izgubili, a za eno stvar jih gre danes pohvaliti

Slovenska hokejska reprezentanca je na peti tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine doživela peti poraz. V Stockholmu je z domačo zasedbo Švedske izgubila z 0:4 (0:0, 0:2, 0:2).

Slovenijo je dobrih 24 ur po visokem porazu s Finsko (1:9) čakala nova zahtevna naloga. V svojem edinem večernem terminu na SP se je pomerila z gostiteljico Švedsko, ki ima za domače tekmovanje zelo močno zasedbo in je pred tekmo s Slovenci zbrala vseh možnih 12 točk s štirih tekem.

Slovenija je na koncu sicer klonila z 0:4, a pokazala izjemno borbeno predstavo z garanjem v obrambi.

Vratar Lukaš Horak je za Slovenijo zbral izjemnih 56 obramb, na švedski strani je Elias Lindholm dosegel tri gole.

Sledi prost dan

Slovenci bodo imeli po najtežjem dvojčku tekem na SP zdaj prost dan, potem jih čaka še končnica predtekmovanja SP, ko se bodo 18. in 19. maja merili z Avstrijci in Francozi. Ti ekipi sta bili na papirju tekmici Slovenije v boju za obstanek med elito, a so si Avstrijci danes po zmagi nad Francijo s 5:2 in ob slovenskem porazu obstanek že predčasno zagotovili, tako da bosta o selitvi v nižji razred odločali Slovenija in Francija.