Slovenski as se vrača, spočiti Pogačar po nove zmage

Vsakdo včasih potrebuje počitek, tudi Tadej Pogačar (UAE). To so ob koncu letošnjega Toura razkrivale ne le besede, temveč tudi utrujene oči najboljšega kolesarja na svetu, ki se po četrtem zmagoslavju v rumeni majici ni odločil za nastop na Vuelti. Umaknil se je iz javnosti in si nabral novih moči, danes pa se na veliko sceno vrača po 47-dnevnem tekmovalnem premoru. Prvi jesenski izziv bo dvojček kanadskih enodnevnih dirk, osrednji cilj pa svetovno prvenstvo v Ruandi.

»Počutim se dobro. Zelo sem zadovoljen s tem, kako se je izšlo moje poletje. Konec sezone ima vedno svoje vzpone in padce, vendar sem vesel, da sem tukaj,« je Pogačar dejal na novinarski konferenci pred današnjo VN Quebeca, ki ji bo v nedeljo sledila VN Montreala.

Pričakovati je, da se bodo po teh preizkušnjah razblinili dvomi o njegovi psihični in telesni pripravljenosti, ki so se nekaterim porajali, ker v zadnjem tednu dirke po Franciji ni zmagoval in dirkal v svojem značilnem radoživem slogu, temveč je »le« ubranil rumeno majico pred najnevarnejšim tekmecem Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike).

»Po Touru sem si vzel odmor, spremljal Urško na njenih dirkah in doma opravil nekaj dobrega treninga. V poletje nisem mogel stisniti še enega velikega pripravljalnega bloka na višini. Ampak tukaj sem, vesel, da lahko preizkusim svoje noge,« je dodal 26-letnik, ki smo ga po zmagoslavju na Elizejskih poljanah 27. julija na kolesu videli le še na avgustovskem kriteriju v rodni Komendi.

Še šest dirk

A četudi ni dirkal, je zavzeto treniral za to, kar ga še čaka v letošnji sezoni. V njej ne bo ponovil lanskih 25 zmag, a to ne pomeni, da bo sezona 2025 manj uspešna kot 2024. Letos je v 43 tekmovalnih dneh zbral 16 zmag, poleg Toura je dobil tudi dva spomenika, dirko po Flandriji in Liege–Bastogne–Liege. Pred njim pa je, če bo šlo vse po načrtih, še šest nastopov.

Kanada bo zanj generalka za SP v Ruandi, na katerem bo nastopil tako v vožnji na čas (21. september) kot na cestni dirki (28. september), na kateri bo branil naslov svetovnega prvaka iz Züricha. Slovenski reprezentančni dres bo zvezdnik ekipe UAE oblekel še na cestni dirki EP v Franciji (5. oktober), sezono pa bo končal z naskokom na peto zaporedno zmago na dirki po Lombardiji (11. oktober).

»Tukaj smo z močno ekipo in vesel bom, če bom lahko pripomogel k naši zmagi. Na kakršen koli način. Gotovo merim na vrh, vendar zame ne bi bila katastrofa, če ne bi zmagal. Želim si doseči vrhunec forme na SP. To je glavni cilj za zadnji del sezone. Te dirke želim uporabiti kot dober trening in upam, da bom pripravljen,« je Pogačar še dejal o kanadskih preizkušnjah svetovne serije.

Udeležuje se ju tretjič in medtem, ko je na zahtevnejši trasi v Montrealu (4.573 višinskih metrov v 209 kilometrih) zmagal že dvakrat, mu manj selektivni Quebec (2.610 višinskih metrov v 216 km) ni tako pisan na kožo. Leta 2022 je zasedel 24. mesto, lani 7., potem ko mu ni uspel napad v zadnjem kilometru. Morda bo tokrat pritisnil piko na i in še več prispeval k rekordnemu izkupičku ekipe UAE, ki je letos že pri 82 zmagah.