Razočarani Luka Dončić: »Tega si ne bi smel privoščiti«

Medenim tednom po prihodu Luke Dončića v Kalifornijo je sledil neizogiben padec, v vrtincu poškodb, potovanj in tekem skoraj vsak dan so Los Angeles Lakers le trikrat na zadnjih desetih tekmah parket zapuščali nasmejani.

Zvezdniško moštvo si je z odličnim vstopom v leto 2025 priigralo dovolj točkovne zaloge, da končnica (še) ni pod vprašajem, po porazu na Floridi proti Orlandu pa vseeno niso brez skrbi. »Prehitro smo se zadovoljili s svojo igro, tega si ne bi smeli privoščiti,« se zaveda z 32 točkami najboljši strelec moštva Dončić, ki drsi nazaj v teksaško vlogo – dosegel je 30 odstotkov vseh točk Jezernikov.

Orlando Magic ima za seboj peklensko sezono, ki je obetala veliko, preden so ekipo zdesetkale poškodbe. Lakers so na čarovnike naleteli, ko sta glavna zvezdnika po vrnitvi na parket Paolo Banchero in Franz Wagner že ujela strelski ritem, za skupno 62 točk (Wagner 32, Banchero 30) je imela veliko zaslug anemična obramba Los Angelesa. Orlando ima najslabši napad v ligi, v ponedeljkovem večeru pa so iz igre metali skoraj 50-odstotno in zadeli kar 15 trojk.

V težkih trenutkih spoznaš soigralce, to obdobje bo koristno v končnici.

Porazov ne morejo pripisati smoli

Uvodnih 12 minut ni napovedovalo novega razočaranja Jezernikov, Dončić je z 11 zaporednimi točkami držal korak z Orlandom, do polčasa jih je zbral 21, metal je v ritmu in povezoval igro LA. Med glavnim odmorom se je skupaj s soigralci preveč ohladil, Orlando je ušel na +14 in tekma je bila izgubljena. Porazov Kalifornijci ne morejo pripisati smoli, zadnjih sedem tekem so v povprečju izgubili za kar 15,7 točke.

»Z LeBronom Jamesom sva odgovorna za to, da moštvo pripeljeva iz krize. Moram večkrat povzdigniti glas in voditi moštvo, v prvem polčasu sem bil glasen, v drugem sem tudi jaz utihnil in tega si ne bi smel privoščiti,« je bilo po tekmi Dončiću jasno, da je 11 točk v drugem polčasu premalo, sploh v obdobju, ko njegovim soigralcem met ne steče.

Do konca rednega dela bodo Lakers odigrali še 11 tekem, sedem v gosteh. Osnovni cilj ostaja eno od prvih šestih mest na zahodu, s katerim bi se izognili nepredvidljivemu play-in turnirju. Tri zmage naskoka pred mestnimi tekmeci LA Clippers bi morale biti dovolj, nasprotnik bo že na začetku končnice zahteven. Morda kar Nikola Jokić z Denver Nuggets.