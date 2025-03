Slovenske zastave visoko dvignjene! Ali sploh lahko kdo premaga Anžeta Laniška

V Planici je danes na sporedu še zadnja tekma 46. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Slovenski skakalci so odlično razpoloženi, s svojimi skoki pa so po prvi seriji poskrbeli za odlično razpoloženje med gledalci.

Domen Prevc je v prvi seriji skočil 245 metrov, kmalu za njim pa je vodstvo prevzel Anže Lanišek s skokom do 247,5 metra s telemarkom. Tako je po prvi seriji dvojno slovensko vodstvo.

Skok brez napake - Anže Lanišek. FOTO: Borut Zivulovic, Reuters

Tretjeuvrščeni Japonec Ryoyu Kobayashi po prvi seriji in poletu, dolgem 236 m.

Domen Prevc. FOTO: Borut Zivulovic, Reuters

Na letalnici bratov Gorišek nastopa 30 najboljših skakalcev sezone. Med Slovenci so Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Anže Lanišek. Timi Zajc je po prvi seriji pristal na 10. mestu, Kos na 17. mestu.

Finale bo na sporedu ob 10.26.

Že v poskusni seriji so bili Slovenci odlični, prvi je bil Domen Prevc (238,0), drugi Anže Lanišek (230,5) in tretji Timi Zajc, ki je poletel 244 metrov in le za en meter zaostal za osebnim rekordom.