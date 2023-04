Slovenske sanje se oddaljujejo

Saj ni res, pa je! Tako so razmišljali glasni navijači v koprskem športnem parku Bonifika, tako slovenski kot romunski. V uvodnem dvoboju dvodnevnega sporeda je bila naša igralka Kaja Juvan že zelo blizu zmage, v zadnjem odločilnem nizu je vodila proti prvi romunski igralki Ani Bogdan že s 4:0, pa je nato izgubila dvoboj, dejansko poln zasukov, s 6:3, 3:6, 4:6. Poraz pa je nato doživela tudi Tamara Zidanšek.

Na tribunah so tako rajali Romuni, dejansko so bili prav bučni. »Ne, niso to moji prijatelji ali znanci, sem pa vedno znova vesela, ko me po svetu spodbujajo rojaki,« je bila vesela zmagovalka prvega dvoboja dneva in dodala, da je v njeni domovini, kjer sicer tenis ohranja lepo in dolgo tradicijo, ta športna panoga še vedno zelo priljubljena: »Seveda najbolj po zaslugi Simone Halep, ki pa je spodbudila tudi nas, druge igralke, zdaj smo vzornice mlajšim.« Sicer pa se Romunka na slovenski obali odlično počuti, tako je že bilo na lanskem turnirju v Portorožu. »Ustrezajo mi sprehodi ob morju, nekajkrat smo si privoščili dobro večerjo, sladoled pa je pri vas sploh odličen,« se je nasmehnila.

Kaja Juvan? Večkrat je z lepimi potezami dvignila na noge domače občinstvo, spomnila na svoje najlepše predstave proti višje uvrščenim igralkam s svetovne teniške lestvice, pike na i s tako želeno zmago pa le ni bilo. »Dejansko sem v svojem tenisu napredovala in to je tisto, kar je bilo ne glede na končni izid pozitivno tudi v tem dvoboju. Morda sem vam bo zdelo nenavadno, toda navzlic porazu sem uživala na pesku. Tudi spodbuda soigralk, našega reprezentančnega štaba in občinstva je prispevala dobremu počutju, no, presenetili pa so me tudi romunski privrženci. Vsekakor pa je tu zdaj lepo igrati,« nam je 22-letnica povedala po tem porazu, za katerega upa, da bo edini na peščenem igrišču v Kopru. Zato se je že takoj po nastopu lotila priprave za svoj današnji dvoboj proti Cristianovi: »Še dobro, da igram drugo sobotno tekmo, bo več časa za regeneracijo.«

V športu mogoče vse

Urnik Tamare Zidanšek pa je v teh dveh bolj strnjen. Po včerajšnji drugi predstavi jo danes, ob 11. uri, čaka že uvodna, tokrat z Bogdanovo. In glede utrujenosti je slednja na boljšem. Konjičanka, sicer bivajoča v zadnjih dveh letih na Obali – zato se na osrednjem teniškem igrišču Bonifike počuti kot doma –, je igrala zahtevne tri nize, ob koncu se je petkovo popoldne že selilo k večeru. Razpoloženje pa je krojil tudi končni izid – 1:6, 6:4, 3:6. Ob koncu je bila romunska igralka bolj zbrana in je priigrala svoji reprezentanci veliko vodstvo z 2:0.

Pred slovensko vrsto je tako zdaj še višja ovira, kot so jo napovedovali v našem taboru pred to predstavo. Res ostaja lep spomin na tisti velenjski november s podvigom proti Kitajkam, iz sinočnjega zornega kota pa je svetovna skupina oddaljena. Lepo pa bi bilo, ko bi se uresničile besede Kaje Juvan: »V športu je mogoče vse ...«