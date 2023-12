Slovenske rokometašice izgubile proti Francozinjam, v drugi del prvenstva z dvema točkama

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v 3. krogu svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem v Stavangerju izgubila proti Franciji s 27:31 (15:17) in skupinski del končala na drugem mestu. V prvem krogu je premagala Islandijo, v drugem Angolo, na obeh tekmah je bil izid 30:24.

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s sedmimi zadetki, Alja Varagić in Nataša Ljepoja sta dosegli po tri gole.

Slovenija se bo v drugem delu tekmovanja med 6. in 10. decembrom v Trondheimu pomerila z Južno Korejo, Norveško in Avstrijo. Drugi del bo začela z dvema točkama, tako kot Avstrija. Norveška in Francija prenašata štiri točke, Angola in Južna Koreje pa nobene. V četrtfinale se bosta uvrstili najboljši reprezentanci iz skupine II.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića bodo v Trondheimu skušale zbrati čim več točk in si tako zagotoviti nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. Nastop v francoski prestolnici, kjer bo nastopilo 12 reprezentanc, so si že izborile Francija, Norveška, Angola, Južna Koreja in Brazilija.

Vsi trije kvalifikacijski turnirji bodo na sporedu med 11. in 14. aprilom prihodnje leto. Na njih so se že uvrstili Argentina, Kamerun in Japonska, prostih je še devet mest.