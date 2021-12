Slovenske rokometašice do pomembne zmage v Granollersu

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnji tekmi prvega kroga skupine A na svetovnem prvenstvu v Španiji v Granollersu premagala Črno goro z 28 : 18 (16 : 8).

Slovenske rokometašice so na najboljši možni način odprle letošnje svetovno prvenstvo v Španiji in naredile pomemben korak proti preboju v glavni del tekmovanja. Tja se bodo uvrstile tri prvouvrščene izbrane vrste iz skupinskega dela tekmovanja, četrtouvrščeno pa čaka nastop za razvrstitev od 25. do 32. mesta. V slovenski izbrani vrsti je bila najučinkovitejša Ana Gros s šestimi goli, Nina Zulić, Tjaša Stanko in Nina Gomilar Zickero pa so prispevale po štiri.

Slovenija se bo v nedeljo pomerila s Francijo, v torek pa še z Angolo. Obe tekmi se bosta začeli ob 18. uri.