Slovenske odbojkarice premagale Izraelke

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je uspešno začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026. V Ljubljani je s 3:0 (19, 13, 15) prepričljivo premagala Izrael in s tem takoj prevzela vodstvo na lestvici skupine C, v kateri so poleg omenjenih reprezentanc še Estonke, ki bodo v Ljubljani gostovale v četrtek.

Slovenke, favoritinje za prvo mesto, ki vodi na evropsko prvenstvo (poleg prvouvrščenih reprezentanc v sedmih skupinah se na EP uvrsti še pet najboljših drugih), so na šesttedenskih pripravah očitno opravile odlično delo.

Gostje niso imele možnosti

Proti Izraelkam, ki v skupini že imajo zmago, v gosteh so bile boljše od Estonk, so pokazale zbrano igro, spretno so izkoriščale svoje prednosti, bile zanesljive v vseh elementih, tako da gostje niso imele nikakršnih možnosti, da bi iz slovenske prestolnice odnesle ugoden izid.

Varovanke novega selektorja Alessandra Oreficeja so v prvih dveh nizih nadzorovale izid od začetka do konca, v prvem so se tekmice do neke meje še upirale, v drugem pa ne. V tretjem so gostje nekaj časa še držale korak, odločilno prednost pa so si priigrale s štirimi zaporednimi točkami in vodstvom 18:12.