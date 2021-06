Slovenske košarkarice visoko izgubile proti Belgiji

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je po uvodni zmagi na evropskem prvenstvu v Strasbourgu v drugem nastopu močno razočarala. Dvoboj z Belgijo je izgubila s kar 35 točkami razlike.



Slovenijo v predtekmovalni skupini C čaka še ena tekma, in sicer v nedeljo ob 12. uri proti Bosni in Hercegovini, ki bo odločala o njeni nadaljnji usodi. Z zmago se lahko varovanke selektorja Damirja Grgića zavihtijo celo na prvo mesto ali si zagotovijo nastop v ponedeljkovih dodatnih kvalifikacijah, poraz pa bi najverjetneje pomenil predčasen odhod domov.



Vrstni red v skupini C je nadvse presenetljiv. BiH, ki je na papirju najšibkejša reprezentanca v skupini, ima po dveh tekmah dve zmagi, Belgija je druga z 1-1, Slovenija ima enak izkupiček, Turčija pa je še brez zmage.



Prvo mesto v skupini vodi neposredno v četrtfinale, ki bo na sporedu v sredo, 23. junija, drugo- in tretjeuvrščeni ekipi pa čaka repasaž s skupino D, v kateri so Francija, Rusija, Češka in Hrvaška.



Slovenija je v manj kot 24 urah pokazala dva povsem različna obraza. V četrtek je premagala Turčijo s 25 točkami razlike in zabeležila svojo najvišjo zmago na evropskih prvenstvih, danes pa je doživela še svoj najvišji poraz na velikih tekmovanjih.

Belgija, ki je Slovenke zaustavila že 2019 v dodatnih kvalifikacijah za četrtfinale v Beogradu, je bila od samega začetka tekme za nekaj razredov bolj motivirana in bolje pripravljena zasedba. Uvodnih 10:2 je bilo opozorilo, ki ga Slovenija ni vzela dovolj resno, kasnejših 29:16 in 47:21 pa je bil dokaz, da Slovenija ni na ravni tekmic.



Preostanek srečanja je bil tako zgolj formalnost in potrdilo, da je lahko Slovenija konkurenčna najboljšim le ob vrhunski obrambi ter kolektivni igri v napadu. Zgovoren je podatek, da sta le dve slovenski igralki komaj prišli do dvomestnih številk. Eva Lisec je dosegla enajst točk, Tina Jakovina pa deset.

