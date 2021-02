Slovenske košarkarice ostajajo neporažene

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2021 končala neporažena. V zadnjem, šestem krogu je v Ljubljani premagala Islandijo s 96:59 (24:10, 44:25, 68:45).



Slovenija je bila v kvalifikacijah po dvakrat boljša od Grčije, Bolgarije ter Islandije in bo letos poleti tretjič zapored igrala na zaključnem turnirju najboljših šestnajstih reprezentanc Evrope. Evropsko prvenstvo bo potekalo v Valencii in Strasbourgu od 17. do 27. junija.



Najboljše posameznice na tekmi proti zadnjeuvrščeni ekipi iz skupine A so bile Eva Lisec z dvajsetimi točkami, Zala Friškovec, ki je zbrala 14 točk, 10 skokov in osem podaj, ter Teja Oblak (13). Slovenija je zadela kar 18 trojk.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: