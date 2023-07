Slovenske košarkarice do 18 let zlate na EP v Turčiji

Košarkarice Slovenije so v finalu evropskega prvenstva do 18 let premagale Francijo s 63:61 (23:14, 35:34, 50:49). Z zlato medaljo so presegle uspeh slovenske selekcije do 20 let, ki je bila na EP 2017 na Portugalskem druga.

Slovenija je na evropskem prvenstvu v Konyi v Turčiji dobila vseh sedem tekem. Izbranke selektorja Ernesta Novaka so v predtekmovanju premagale Finsko (84:54), Nemčijo (59:54) in Češko (78:67), v osmini finala so bile boljše od Izraela (84:63), v četrtfinalu od Madžarske (76:60), v polfinalu pa od Srbije (89:65).

Najboljša strelka Slovenije

Najboljša strelka Slovenije v finalu je bila Lea Bartelme z 22 točkami, 20 jih je dodala Ajša Sivka (12 skokov), 15 pa Zoja Štirn.

V najboljši peterki prvenstva sta bili dve slovenski igralki, Lea Bartelme in Ajša Sivka, ki je bila hkrati izbrana za najkoristnejšo igralko turnirja.

Poleg njiju so bile v najboljšo peterko uvrščene še Srbkinja Marija Avlijaš, Španka Iyana Martin Carrion in Francozinja Marine Dursus.

Ajša Sivka, ki je letos igrala tudi v članski izbrani vrsti na EP v Ljubljani, je EP končala s povprečjem 15,9 točke in 9,3 skoka, Lea Bertalme je imela povprečje 13,5 točke, 7 podaj in 5,5 skoka, Zoja Štirn pa 12 točk, 4,8 skoke in 4 podaje.

Poleg omenjenih treh igralk so zlato medaljo prejele še Špela Brecelj, Hana Ovčina, Manca Marolt, Živa Mišjak Cujnik, Tjaša Turnšek, Tanja Valančič, Alina Žitek, Kim Žibert in Ula Krenk.

Tretje mesto na EP so osvojile Španke, ki so bile v tekmi za bron boljše od Srbije z 80:52.