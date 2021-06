Slovenska zvezdnica golfa sijala v Trnovem

Penina in torta

40.000 40.000 evrov je z nagradami na štirih turnirjih evropske serije zaslužila Pia Babnik.

Člani Golf kluba Trnovo iz Ljubljane so pripravili prisrčen sprejem za svojo članico, vzhajajočo zvezdnico svetovnega golfa. Pri komaj 17 letih se že lahko pohvali z zmago na evropski turneji profesionalk. Nedavno je namreč dobila turnir z nagradnim skladom 200.000 evrov na igrišču Evian ob Ženevskem jezeru ter si s tem praktično zagotovila nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.Medtem ko se je na igrišču ob južni ljubljanski obvoznici končeval priljubljeni torkov After Job turnir rekreativnih igralcev golfa, je mlada šampionka v družbi očeta in trenerjazavzeto vadila. Žogice so letele daleč in natančno, radovedni pogledi golfskih navdušencev so izražali občudovanje. Potrpežljivo so čakali na stisk roke, čestitke, fotografiranje.»Zelo vesela sem, da mi je končno uspelo zmagati na tej ravni. Sicer se na vsakem turnirju naučim nekaj novega in upam, da bom v prihodnje še zmagovala. Veselim se vseh prihajajočih tekem, k vsaki pristopim na enak način, vsakič znova pač moram premagati igrišče. Tako komaj čakam, da nastopim še na olimpijskih igrah,« preprosto odgovarja mlada Ljubljančanka, ki slovi po enem najdaljših udarcev med elito, z izkušnjami pa utrjuje še psihološko plat. Da stremi k najvišjemu cilju – postati številka 1 svetovnega golfa –, je zatrdila že večkrat. »Vselej se da napredovati, izboljšati določene stvari. Ko se vse skupaj izide, zmagaš. Treba je pa ves čas delati,« Pia razkriva recept za uspeh. Zdaj med drugim pričakuje tudi, da se bo zaradi njenih uspehov več otrok in odraslih začelo ukvarjati z golfom. »Izplača se poskusiti. To je lep šport, dogaja se v naravi. Po svoje je tudi naporen, a je potem ob napredku v igri vse poplačano,« vabi mlada šampionka, ki ji na treningih ni nikoli dolgčas, saj z njo vadita dve leti mlajša brata dvojčkainOče Aleš (z ženosta bila prvaka v badmintonu) že leta nadvse uspešno vodi hčer, ki je svoje kolege in navijače počastila s penino in torto. »S to zmago se je Pia znebila bremena pričakovanja, isto pa velja tudi zame. Po veliki seriji zmag v prejšnjem letu, tudi med profesionalkami, je to hotela ponoviti še tukaj. Zelo hitro se je zgodilo, sicer pa bi lahko zmagala že na prvem turnirju v Južni Afriki, a je imela smolo s slabim vremenom. Letos lahko pričakujemo še kakšno zmago. S to ima zagotovljeno službo do konca naslednjega leta, saj zmagovalci ohranijo status dve leti. Priigrala si je nastop na dveh letošnjih majorjih, tako da smo priredili program na velikih tekmovanjih, to so Evian, kjer je zmagala, British Open in vmes olimpijske igre. Kar se tiče Tokia, je bila Pia zaradi svoje mladosti povsem neobremenjena. Če se na OI ne bi uvrstila letos, bi imela naslednjo priložnost že čez tri leta v Parizu,« imajo Babnikovi velikega zaveznika v času.Medtem so predani doslednemu delu: »Tudi na turnirjih, kjer ne zmaga, Pia vidi ogromno možnosti za napredek. Čaka nas še veliko let dela, pot na vrh se ne zgodi z danes na jutri in Pia se tega dobro zaveda. Vesela je, ker napreduje. Tehnologija to jasno pokaže na treningih in zaveda se, da bo do tega prišlo tudi na tekmah.«