Izvrsten dan za slovenski šport! Padli dve srebrni medalji na domačem terenu

Brat in sestra Hočevar sta s svojima srebrnima kolajnama poskrbela za izjemen dan.
Fotografija: Eva Alina Hočevar med preizkušnjo v kajaku, Ljubljana 29. avgust 2025. FOTO: Matej Družnik
Eva Alina Hočevar med preizkušnjo v kajaku, Ljubljana 29. avgust 2025. FOTO: Matej Družnik

STA, N. P.
29.08.2025 ob 17:53
29.08.2025 ob 18:41
Čas branja: 2:14 min.

Slovenski ljubitelji kajaka in kanuja so danes znova prišli na svoj račun – v Tacnu je bilo na svetovnem pokalu v slalomu na divjih vodah dvojno veselje. Tako pri kajakašicah kot pri kajakaših sta se na stopničke zavihtela slovenska asa, brat in sestra Hočevar!

Eva Alina Hočevar je poskrbela za navdušenje že v ženskem finalu. Dobro poznano progo na savskih brzicah je odveslala brez dotikov in si priveslala drugo mesto. Hitrejša je bila le Britanka Kimberley Woods, ki je Slovenko ugnala za 0,73 sekunde. Tretje mesto je osvojila Američanka Evy Liebfarth, ki je zaostala 3,76 sekunde.

Za dodatno slovensko noto v finalu je poskrbela Ria Šribar (tekmovalka za ZDA), ki je bila šesta. Ajda Novak in Lea Novak sta končali že v kvalifikacijah, na 18. in 41. mestu. Eva Alina pa je s srebrno medaljo prišla do svojih četrtih stopničk na tekmah svetovnega pokala.

Žiga Lin Hočevar je bil prav tako drugi. FOTO: Matej Družnik
Žiga Lin Hočevar je bil prav tako drugi. FOTO: Matej Družnik

Žiga Lin Hočevar srebrn, Kauzer četrti

Navdušenje pa se ni končalo pri dekletih. V finalu kajakašev je Žiga Lin Hočevar dokazal, da je v izjemni formi. Po četrtem času v kvalifikacijah je v odločilni vožnji stopil še korak višje in zasedel drugo mesto. Premagal ga je le Francoz Titouan Castryck, ki je bil 2,39 sekunde hitrejši.

Bron je pripadel Poljaku Mateuszu Polaczyku, ki je bil le šest stotink pred Slovencem Petrom Kauzerjem. Ta je s četrtim mestom za las ostal brez stopničk, a vseeno dokazal, da še vedno sodi v svetovni vrh. Manj sreče je imel Martin Srabotnik, ki je po številnih dotikih in kar 54 kazenskih sekundah zasedel 12. mesto.

Tacenske brzice so tudi tokrat prinesle slovensko veselje. Brat in sestra Hočevar sta s svojima srebrnima kolajnama poskrbela za izjemen dan slovenskega športa, za piko na i pa je blizu medalje prišel še izkušeni Peter Kauzer.

