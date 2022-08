Slovenska reprezentanca uničena, Dončić poškodovan, Dragić padel (FOTO)

Košarkarji Slovenije so doživeli prvi poraz to poletje. Po devetih zaporednih zmagah na uradnih in prijateljskih tekmah so v drugem krogu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 klonili na gostovanju v Münchnu proti Nemčiji z devetnajstimi točkami zaostanka. A bolj kot poraz, je bila zaskrbljujoča poškodba Luke Dončića.

Dončić je bil s 23 točkami prvi strelec tekme in je kljub poškodbi bil na igrišču 31 minut, ko je sredi tretje četrtine zadobil poškodbo skočnega sklepa. Marsikateremu navijaču je zastal dih, ko je Dončić zdrsnil in se prijel za desni gleženj. Samo po nekaj minutah se je vrnil v igro, a so Nemci do konca predzadnje četrtine tekme imeli že 16 točk prednosti.

K sreči so slovenski igralci parket po koncu tekme zapustil brez težjih poškodb. Gledalci so se pristašili tudi nekaj minut pred koncem, ko je Goran Dragić podrl pod koš in grdo padel na hrbet.

Slovenija ima po osmih nastopih v kvalifikacijah za prvenstvo, ki bo naslednje poletje v Aziji, pet zmag, za uvrstitev pa po izkušnjah iz prejšnjih kvalifikacij potrebuje še dve zmagi iz preostalih štirih tekem, piše STA.

Na koncu tekme je imela Slovenija kar 29 skokov manj od Nemčije. Zadela je le sedem trojk, zgrešila je enajst prostih metov, naredila zgolj 13 osebnih napak, do dvomestnih številk pa sta prišla le Luka Dončić (23 točk, met 7:16) in Mike Tobey (12).

Slovenija bo imela priložnost za popravni izpit proti Nemčiji že 6. septembra v četrtem krogu evropskega prvenstva. Pred tem jo čakajo tekme proti Litvi, Madžarski ter Bosni in Hercegovini, za konec predtekmovanja pa 7. septembra še Francija.