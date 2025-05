Slovenska reprezentanca dobila nasprotnike v kvalifikacijah za SP

Košarkarji Slovenije bodo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027, ki ga bo gostil Katar, igrali v skupini H skupaj s Češko, Estonijo in Švedsko. Prvo tekmo bodo igrali konec novembra letos doma proti Estoniji. Svetovno prvenstvo bo prvič potekalo na Bližnjem vzhodu, hkrati pa bo vseh 32 reprezentanc igralo v glavnem mestu Katarja.

Sistem kvalifikacij je že uveljavljen. Od novembra 2025 do marca 2027 bo šest terminov. V prvih treh bo vsaka reprezentanca odigrala šest tekem v danes izžrebanih skupinah, v naslednja tri kvalifikacijska okna pa bodo napredovale po tri najboljše ekipe iz vsake od osmih evropskih skupin, ki bodo oblikovale nove skupine. Rezultati iz prvega dela se prenašajo v nadaljevanje.

V prvem delu kvalifikacij bodo reprezentance nastopile novembra 2025, februarja 2026 in junija 2026, v drugem pa avgusta 2026, novembra 2026 ter februarja 2027.

Iz Evrope dvanajst reprezentanc

Na svetovnem prvenstvu v Dohi od 27. avgusta do 12. septembra 2027 bo iz Evrope nastopilo dvanajst reprezentanc. Po tri najboljše iz vsake od štirih skupin drugega dela.

Slovenija, ki je bila na žrebu v drugem kakovostnem bobnu skupaj z Latvijo, Litvo in Grčijo, je doslej štirikrat nastopila na svetovnih prvenstvih. 2006 na Japonskem je zasedla deveto mesto, 2010 v Turčiji je bila osma, v Španiji 2014 sedma, enako pa tudi na zadnjem prvenstvu, ki so ga gostile Indonezija, Japonska in Filipini.