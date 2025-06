Slovenska prihodnost na dveh kolesih: Jakob Omrzel navdušil na domači dirki

S tradicionalnim sprintom prek Kandijskega mosta se je v Novem mestu končala še ena zelo zanimiva izvedba dirke po Sloveniji. Glavna kolesarska prireditev pri nas je preživela številne udarce in postregla z lepo izvedbo, v kateri je slovenske upe za svetlo prihodnost s četrtim mestom in belo majico potrdil Jakob Omrzel, Anders Halland Johannessen pa prvič doslej skupno zmago in zeleno majico odpeljal na Norveško.

Dirka po Sloveniji se je v letu 2025 v marsikaterem pogledu vrnila v okvire, kjer je pred leti že bila in to ni nujno slabo. Prvi udarec so prireditelji doživeli ob robu velikega slavja Tadeja Pogačarja v Zürichu, kjer so pri mednarodni zvezi Slovencu prvič podelili mavrično majico svetovnega prvaka, hkrati pa glavno in edino veliko domačo dirko potisnili v skrajno neugoden termin tik po koncu Gira. Kljub protestom prirediteljev z direktorjem dirke Bogdanom Finkom na čelu, ki boj za tradicionalni termin sredi junija obljublja tudi v prihodnje, so zmagali belgijski interesi.

Pol leta pred dirko je bilo jasno, da največjih zvezd v letu 2025 na slovenskih tleh ne bo, mesec dni je preprosto preveč, da bi največja imena dirko po Sloveniji izrabila za pripravo na dirko po Franciji. Dirka je ostala brez prestiža, ki ga prinaša udeležba Tadeja Pogačarja ali Primoža Rogliča, zato pa postala mnogo bolj odprta in na cesti zanimiva kot le redko doslej.

»Etape na Golte smo se zelo veselili, imamo res močno zasedbo. Dobro smo komunicirali med seboj, ker sem v drugi etapi pobegnil, sem imel manjšo prednost in sem lahko le sledil napadom drugih. Občutek, ko sem lahko pospešil v strmem zaključku, je bil neverjeten, na ta trenutek sem dolgo čakal,« je bil na Golteh, kjer so kolesarji kazali vidne znake utrujenosti kot po najtežjih etapah v francoskih Alpah, vesel 25-letni kapetan norveške zasedbe Uno-X Anders Halland Johannessen.

Vedno želja po boljšem

Zmagovalec med elito ni neznanka, od leta 2021, ko sta z bratom Tobiasom zaznamovala Tour de l'Avenir – Anders je dobil etapo, Tobias skupni seštevek – se v norveški ekipi počasi vzpenjata proti svetovnemu vrhu. Tako se z Johannessnom dirka po Sloveniji spet vrača v vlogo valilnice talentov, ki v boju za zeleno opozorijo nase in začnejo svojo pot proti kateri od bolj čislanih barv – rdeči, rožnati, morda celo rumeni.

Tudi slovenski navijači so imeli v minulem tednu dni veliko razlogov za veselje. Navdušil je Jakob Omrzel in že v prvi sezoni v članski konkurenci dokazal, da ima Slovenija v njem velikega aduta za prihodnost. Kot pravi šampioni je bil četrtega mesta v skupnem seštevku in bele majice vesel, a ne povsem zadovoljen: »Sem mlajši kolesar, a sem favorite držal na razdalji. Zagotovo sem upal še na malo več, čeprav je lepo, da sem imel že v prvi sezoni možnost boriti se za belo majico, to je nekaj izjemnega. A v športu je tako, da si vedno želiš še malce več.«