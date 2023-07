Za Janjo vse skupaj že prelahko

Boljše popotnice za svetovno prvenstvo si Janja Garnbret ne bi mogla priplezati. V idilični švicarski vasici Villars je dosegla jubilejno 40. zmago v svetovnem pokalu, ko je bila najboljša v težavnosti. Poškodba palca na nogi je preteklost, če bo šlo vse po načrtu, si bo na mundialu, ki se bo začel 1. avgusta, že zagotovila olimpijsko vozovnico za Pariz 2024, kjer bo branila zlato iz Tokia. Za 24-letno Korošico se zdi, da je vse skupaj že kar prelahko ...

»Na tekmi sem zelo uživala, od kvalifikacij do polfinala in finala sem uživala v vsaki smeri. Sicer moram reči, da je bila finalna smer res lahka. Nad tem nisem ravno navdušena, ker si vedno želim, da so smeri težke. Tokrat pa moram reči, da je bil polfinale težji od finala. Še vedno pa sem se imela 'fino' in plezala, kakor znam,« si težjih izzivov želi Garnbretova, ki ji je stena v Villarsu nedaleč od Ženevskega jezera zares že kot dnevna soba. Tam je zmagala že sedmič zapored.

»Villars je nekako moja tekma. Tam sem prvič zmagala leta 2016 in od takrat naprej vselej. Saj ne vem, kaj naj rečem. Villars je moj drugi dom, ko pridem sem, se počutim domače. Tip smeri mi je zelo všeč. Kar nekako verjamem, da bom zmagala, tudi letos je bilo tako,« je povedala slovenska šampionka, ki je bila razred zase tudi pred dvema tednoma v Innsbrucku, kjer je zmagala tako na balvanih kot v težavnosti.

Zmag ne šteje

S 40. zmago je še povečala naskok pred prvo zasledovalko Jain Kim iz Južne Koreje, ki je pri 30 zmagah. Tretje mesto na večni lestvici si z 22 deli pet športnih plezalcev in plezalk, tudi nekdanja slovenska zvezdnica Mina Markovič. »Moram priznati, da nisem veliko razmišljala o 40. zmagi. Vedela sem, da je na dosegu, ampak nisem se z njo obremenjevala. Meni je pred tekmo pomembno, da grem uživat in tekmovat. A zdaj, ko gledam za nazaj, mi je noro. Ko pomislim, do kam sem prišla, sploh ne morem verjeti. Nisem oseba, ki šteje zmage, ki samo čaka na to, kdaj bo dosegla novo. Vedno mi je bil najbolj pomemben napredek,« je bila novega mejnika vesela varovanka trenerja Romana Krajnika.

Skupaj sta se odločila, da izpustita naslednji dve tekmi, zato je bila to generalka za svetovno prvenstvo v Bernu, kjer bo Garnbretova podobno kot v Villarsu lovila sedmi naslov najboljše na svetu. Pa tudi osmega in devetega, saj bo absolutna favoritinja v vseh treh disciplinah. Tudi leta 2019 je v Hačiodžiju na Japonskem dosegla trojno zmago.

»Ponosna sem, ker sem se vrnila v 'stilu', če lahko tako rečem. Ko samo pomislim, skozi kaj sem morala iti, sploh pa letos, ko se mi je zgodila poškodba,« je dodala Garnbretova, ki ima 25 zmag v težavnosti in 15 na balvanih. Zdaj se bo skoraj mesec dni pripravljala na tekmo leta.

V Švici je bilo sicer 12 slovenskih tekmovalcev, v finalu je nastopila tudi Mia Krampl, ki je bila peta.