Slovenska nogometna reprezentanca v Švici razočarala navijače

Po dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu se zdi, da je Slovenija oddaljena od mundiala 2026 več kot 7000 km, kot znaša razdalja med Ljubljano in New Yorkom.

Pičle pol ure spodobne igre v 190 minutah Stožic in St Jakob-Parka je zadostovalo za točko, s katero četa selektorja Matjaža Keka leži na dnu skupine B – za Švico (6), Kosovom (4) in Švedsko (1).

Ni čudno, da stavnice Sloveniji ne pripisujejo več možnosti za uvrstitev na šampionat: povprečne kvote za končno prvo mesto so namreč zgovorne – Švica 1,25, Švedska 4, Slovenija 20, Kosovo 50. Četudi je bil to realni vrstni red favoritov že pred začetkom ciklusa in je enak tudi pogled na lestvico Fife, je težko sprejeti popolno nemoč Kekove »squadre« v prvih dveh večerih.

Dva gola iz kotov

Danska, Srbija, Anglija in Portugalska so bile pred dobrim letom dni na euru najmanj tako favorizirane proti Sloveniji, kot sta bili Švedska in Švica, toda na igrišču je bilo drugače. Če so navijači v petek zvečer po golu Žana Vipotnika za končnih 2:2 v Stožicah verjeli, da bo šlo le še navzgor, je šlo tri dni pozneje strmo navzdol. Nemogoče je sploh izpostaviti dobre in slabe posameznike poloma v Baslu, saj je bila celotna reprezentanca tako nemočna, da je bilo nerodno celo novinarjem na tribuni, in brez energije za pravi odziv na prvi, drugi in tretji gol Švicarjev.

Benjamin Šeško je deloval v Baslu igrivo, toda Slovenci niso imeli prave energije za kaj več.

Domači selektor Murat Yakin je poslal nad Slovenijo (3:0) isto enajsterico kot nad Kosovo (4:0), in četudi je bilo v njej kar pet igralcev v polju starejših od 30 let (Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler), so premogli ponedeljkovi gostitelji v Baslu neizmerno večjo energijo od gostov, pri katerih sta v kategoriji tridesetletnikov le oba beka Žan Karničnik (30) in Erik Janža (32).

Remo Freuler (33) in Granit Xhaka (32) sta pokazala, kako se igra v zvezni vrsti izkušeno, hitro in igrivo, četudi imata skupaj na hrbtu veliko čez 200 tekem za Švico. Če so imeli slovenski vezisti opazne težave že s Švedi, Freulerju in Xhaki niso mogli parirati in so delovali, kot bi igrali v počasnem filmu, bili so predaleč od tekmecev. Timi Max Elšnik, Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić, Petar Stojanović in Dejan Petrović niso igrali na ustrezni ravni, Svit Sešlar in Tamar Svetlin pa sta igrala premalo za realno oceno njunega učinka.

Še bolj bodeta v oči naivno prejeta gola iz kotov, kar ni primerno niti v 1. SNL, v tekmah, ki odločajo o svetovnem prvenstvu, pa je taka nezbranost prepovedana; prvič je le opazoval poznejšega strelca Vanja Drkušić, drugič Žan Vipotnik.

Slavljenec Matjaž Kek gotovo pozna odgovor na vprašanje, zakaj je slovenska enajsterica, ki igra skupaj že tri leta, razpadla na prafaktorje v pičlih treh dneh – drugi lahko to ocenjujemo le z distance, saj na treninge reprezentance po Srečku Katancu ni več mogoče –, le upamo lahko, da bo podoba reprezentantov boljša oktobra, ko bo šlo v boju za drugo mesto in dodatne kvalifikacije za SP 2026 že za biti ali ne biti. Najprej v Prištini, tri dni pozneje doma s Švico.

Na Kosovu na vse ali nič

Vse gotovo še ni izgubljeno, na srečo so priskočili »na pomoč« Slovencem tudi nogometaši Kosova, ki so doma strli Švede na preverjen način. Če so tri dni prej naivno napadli Švico v Baslu in ekspresno »pokasirali« štiri gole, so doma dobili Švede na »bunker« in dva nasprotna napada; gol Vedada Muričija za končnih 2:0 je bil velemojstrski.

Slovenci bodo torej oktobra sprejeli »enostaven« izziv, manj kot štiri osvojene točke bi bile namreč premalo, četudi Kek vsaj javno ne želi matematičnih izzivov. Čeprav danes »vsi igrajo nogomet« (kot vsi šivajo drese pri smučarskih skokih …), bi morali strokovni štab in reprezentanti naredi vse, da bi oktobra lahko premagali Kosovo; prvi z analizo, drugi z boljšo formo v klubih.