KOŠARKA

Pred tekmo z Nemčijo slovenska naloga jasna, a daleč od enostavne

Slovenska reprezentanca danes (20) v četrtfinalu izziva Nemčijo. Vsa pozornost tekmecev namenjena Dončiću.
Fotografija: Luka Dončić je danes v precej boljši formi kot pred mesecem dni v Stožicah. FOTO: Leon Vidic
Odpri galerijo
Luka Dončić je danes v precej boljši formi kot pred mesecem dni v Stožicah. FOTO: Leon Vidic

nejc-grilc
Nejc Grilc
10.09.2025 ob 07:09
nejc-grilc
Nejc Grilc
10.09.2025 ob 07:09

Nizka pričakovanja pred začetkom evropskega prvenstva Slovencev niso zmedla, le kakšno tekmo več so potrebovali, da so motorje ogreli na delovno temperaturo. Zdaj je dvanajsterica v vrhunski tekmovalni formi in pripravljena, da z Luko Dončićem na čelu svetovnim prvakom razblini sanje o dvojni kroni. Pri tem bo veliko odvisno od »podpornega osebja«, le razpoloženi Luka v napadu tokrat ne bo dovolj za presenečenje.

Nemška izbrana vrsta na eurobasketu deluje strašljivo močno, uigrano in enotno. Niti bolezen katalonskega selektorja Alexa Mumbruja jih ni vrgla iz tira, v izjavah pred zanimivim večernim obračunom so bili na meji arogantnosti. Upravičeno, v skupinskem delu so rušili rekorde in dosegali več kot 105 točk na tekmo, a tudi nevarno – Dončić res ni igralec, ki bi potreboval dodatno motivacijo, da svojo igro dvigne na še višjo raven.

Gregor Hrovat je ključni mož v slovenskem napadu, če mu stečejo trojke, se vsem odpre več prostora. FOTO: Leon Vidic
Gregor Hrovat je ključni mož v slovenskem napadu, če mu stečejo trojke, se vsem odpre več prostora. FOTO: Leon Vidic

»Ta ekipa ima drugačen karakter, nočem iskati vzporednic z letom 2017, zdaj smo si izbrali drugačno pot, imamo drugačno miselnost, hkrati pa verjamem, da še nismo rekli zadnje besede. Pripravljeni smo na hud boj, dvakrat smo proti Nemcem že izgubili, morda bo šlo v tretje rado,« je odločen Klemen Prepelič. Nemško reprezentanco krasi raznovrstna igra v napadu, Dennis Schröder je vodja na parketu in v slačilnici, atletski Franz Wagner pa prvi zvezdnik in na pripravljalni tekmi v Stožicah za Slovence nerešljiva uganka. Sestavljanko dopolnjujejo številni hitri in telesno močni branilci, ki bodo Dončiću parali živce in poskušali izsiliti kakšno napako, če bo slovenskemu zvezdniku zavrela kri. Kot smo že lahko videli v Stožicah, mu Isaac Bonga ne bo dal dihati tudi za ceno hitrih osebnih napak, Nemci pa imajo dovolj kakovostnih igralcev, ki se lahko izmenjujejo pri pokrivanju Dončića.

Preizkušena strategija Dallasa

Proti Italiji je v prvem polčasu v slovenskem napadu igral le Luka, tokrat bo na poti do morebitne zmage moralo biti drugače. Če bo št. 77 pred seboj videla štiri, občasno tudi šest dolgih nemških rok, bodo soigralci, od Gregorja Hrovata do Klemna Prepeliča in v omejenih minutah na parketu tudi Leona Stergarja, morali zadevati odprte mete z razdalje, da bi zadržali stik s favoriti. Nemški stroj melje počasi, a zanesljivo, Portugalci so bili 32 minut povsem enakovredni, preden je Nemcem uspelo zlomiti odpor. Pred več kot mesecem dni je v Stožicah zanesljivo (89:103) izgubila drugačna reprezentanca, skok (46:28) tokrat ne bo tako prepričljivo na nemški strani. Za to bo poskrbel vsako tekmo boljši Alen Omić, ki je z Dončićem za silo našel skupni jezik v napadu, njegovi skoki pod košem so za utrujeno obrambo vredni zlata.

Selektor Sekulić v ključnih trenutkih zna prepustiti vodilno vlogo Dončiću, ki občasno prevzame tudi risanje napadalnih akcij. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
Selektor Sekulić v ključnih trenutkih zna prepustiti vodilno vlogo Dončiću, ki občasno prevzame tudi risanje napadalnih akcij. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

7,3 prostega meta na tekmo izvaja prvi nemški zvezdnik Franz Wagner.

Pred tekmo je nekaj skrbi zbujalo zdravstveno stanje prvega aduta, tako kot večina nosilcev igre se je v ponedeljek odločil za počitek, športni direktor Dončić starejši pa je pomiril košarkarsko javnost: »Normalno je, da te po tekmi vse boli, Luka dobiva veliko udarcev v telo. Z njim je vse v najlepšem redu, zagotovo bo nared za tekmo z Nemčijo.« Naloga slovenskih košarkarjev je jasna, a vse prej kot lahka: v zadnjih pet minut tekme vstopiti poravnani s svetovnimi prvaki in nato upati, da ima Luka na zalogi trik več kot nemški zvezdniki. Preizkušena strategija je Dallas dobro leto nazaj pripeljala do velikega finala lige NBA, Dončić potrebuje le priložnost, da dokaže, da je najboljši na planetu.

»Navajeni smo teh občutkov, leta 2017 smo bili mi presenečenje turnirja, leta 2022 pa največji osmoljenci,« še dodaja Prepelič. Če bi uro uspeli zavrteti osem let v preteklost, jih v petkovem polfinalu čaka boljši iz para Finska – Gruzija in nato nedeljski boj za zlato ali bron.

Navajeni smo teh občutkov, leta 2017 smo bili mi presenečenje turnirja, leta 2022 pa največji osmoljenci.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Luka Dončić košarka tekma reprezentanca slovenska reprezentanca Slovenija Nemčija

Priporočamo

Premium Photo
Prebudilo ju je pokanje: nočna katastrofa, zgorela znamenita Klepčev mlin in žaga (FOTO)
Štirje najpogosteje napačno razumljeni astrološki znaki
Preden udari deževje: »Ulice in ceste v Slovenski Istri so na pol prazne!« (FOTO)
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Premium Photo
Prebudilo ju je pokanje: nočna katastrofa, zgorela znamenita Klepčev mlin in žaga (FOTO)
Štirje najpogosteje napačno razumljeni astrološki znaki
Preden udari deževje: »Ulice in ceste v Slovenski Istri so na pol prazne!« (FOTO)
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.