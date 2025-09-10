Pred tekmo z Nemčijo slovenska naloga jasna, a daleč od enostavne

Nizka pričakovanja pred začetkom evropskega prvenstva Slovencev niso zmedla, le kakšno tekmo več so potrebovali, da so motorje ogreli na delovno temperaturo. Zdaj je dvanajsterica v vrhunski tekmovalni formi in pripravljena, da z Luko Dončićem na čelu svetovnim prvakom razblini sanje o dvojni kroni. Pri tem bo veliko odvisno od »podpornega osebja«, le razpoloženi Luka v napadu tokrat ne bo dovolj za presenečenje.

Nemška izbrana vrsta na eurobasketu deluje strašljivo močno, uigrano in enotno. Niti bolezen katalonskega selektorja Alexa Mumbruja jih ni vrgla iz tira, v izjavah pred zanimivim večernim obračunom so bili na meji arogantnosti. Upravičeno, v skupinskem delu so rušili rekorde in dosegali več kot 105 točk na tekmo, a tudi nevarno – Dončić res ni igralec, ki bi potreboval dodatno motivacijo, da svojo igro dvigne na še višjo raven.

Gregor Hrovat je ključni mož v slovenskem napadu, če mu stečejo trojke, se vsem odpre več prostora. FOTO: Leon Vidic

»Ta ekipa ima drugačen karakter, nočem iskati vzporednic z letom 2017, zdaj smo si izbrali drugačno pot, imamo drugačno miselnost, hkrati pa verjamem, da še nismo rekli zadnje besede. Pripravljeni smo na hud boj, dvakrat smo proti Nemcem že izgubili, morda bo šlo v tretje rado,« je odločen Klemen Prepelič. Nemško reprezentanco krasi raznovrstna igra v napadu, Dennis Schröder je vodja na parketu in v slačilnici, atletski Franz Wagner pa prvi zvezdnik in na pripravljalni tekmi v Stožicah za Slovence nerešljiva uganka. Sestavljanko dopolnjujejo številni hitri in telesno močni branilci, ki bodo Dončiću parali živce in poskušali izsiliti kakšno napako, če bo slovenskemu zvezdniku zavrela kri. Kot smo že lahko videli v Stožicah, mu Isaac Bonga ne bo dal dihati tudi za ceno hitrih osebnih napak, Nemci pa imajo dovolj kakovostnih igralcev, ki se lahko izmenjujejo pri pokrivanju Dončića.

Preizkušena strategija Dallasa

Proti Italiji je v prvem polčasu v slovenskem napadu igral le Luka, tokrat bo na poti do morebitne zmage moralo biti drugače. Če bo št. 77 pred seboj videla štiri, občasno tudi šest dolgih nemških rok, bodo soigralci, od Gregorja Hrovata do Klemna Prepeliča in v omejenih minutah na parketu tudi Leona Stergarja, morali zadevati odprte mete z razdalje, da bi zadržali stik s favoriti. Nemški stroj melje počasi, a zanesljivo, Portugalci so bili 32 minut povsem enakovredni, preden je Nemcem uspelo zlomiti odpor. Pred več kot mesecem dni je v Stožicah zanesljivo (89:103) izgubila drugačna reprezentanca, skok (46:28) tokrat ne bo tako prepričljivo na nemški strani. Za to bo poskrbel vsako tekmo boljši Alen Omić, ki je z Dončićem za silo našel skupni jezik v napadu, njegovi skoki pod košem so za utrujeno obrambo vredni zlata.

Selektor Sekulić v ključnih trenutkih zna prepustiti vodilno vlogo Dončiću, ki občasno prevzame tudi risanje napadalnih akcij. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

7,3 prostega meta na tekmo izvaja prvi nemški zvezdnik Franz Wagner.

Pred tekmo je nekaj skrbi zbujalo zdravstveno stanje prvega aduta, tako kot večina nosilcev igre se je v ponedeljek odločil za počitek, športni direktor Dončić starejši pa je pomiril košarkarsko javnost: »Normalno je, da te po tekmi vse boli, Luka dobiva veliko udarcev v telo. Z njim je vse v najlepšem redu, zagotovo bo nared za tekmo z Nemčijo.« Naloga slovenskih košarkarjev je jasna, a vse prej kot lahka: v zadnjih pet minut tekme vstopiti poravnani s svetovnimi prvaki in nato upati, da ima Luka na zalogi trik več kot nemški zvezdniki. Preizkušena strategija je Dallas dobro leto nazaj pripeljala do velikega finala lige NBA, Dončić potrebuje le priložnost, da dokaže, da je najboljši na planetu.

»Navajeni smo teh občutkov, leta 2017 smo bili mi presenečenje turnirja, leta 2022 pa največji osmoljenci,« še dodaja Prepelič. Če bi uro uspeli zavrteti osem let v preteklost, jih v petkovem polfinalu čaka boljši iz para Finska – Gruzija in nato nedeljski boj za zlato ali bron.